Вторник, 8 января 2019

Правительство Японии намерено добиваться, чтобы вместе с мирным договором с Россией было заключено соглашение об обоюдном отказе сторон от требований компенсаций за Южные Курильские острова. Об этом сообщает Yomiuri Simbun со ссылкой на несколько неназванных источников, осведомленных о ходе переговоров.

Схожий пункт был включен и в советско-японскую декларацию 1956 года, прекратившую состояние войны между двумя странами. Он устанавливает, что стороны “полностью отказываются от всех взаимных претензий, которые возникли в результате войны, завершившейся в 1945 году”.

Однако ряд Южных Курильских островов – Кунашир, Шикотан, Итуруп и архипелаг Хабомаи – Япония, ссылаясь на трактат о торговле и границах 1855 года, называет оккупированными Россией территориями. В этой связи Токио заявлял о своем праве требовать от Москвы компенсации в пользу японского государства, а также японских подданных, выселенных с этих островов.

Теперь же, говорится в публикации, в Токио рассматривается вариант, при котором компенсации выселенным жителям Курил выплатит само японское правительство.

Между тем о намерении России требовать каких-либо компенсаций издание не сообщает.

14 ноября прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Владимир Путин приняли решение активизировать подготовку мирного договора на основе декларации 1956-го. Согласно этому документу СССР обязывался передать Японии Шикотан и Хабомаи. В начале декабря стороны назначили спецпредставителей для ведения переговоров; ими стали замглавы японского и российского МИДов – Такэо Мори и Игорь Моргулов соответственно.

1 января нынешнего года премьер Абэ заверил, что передача Южных Курил Японии не повлечет выселения россиян оттуда.

6-го числа сообщило NHK, Абэ на могиле своего отца в Нагато, префектура Ямагути, поклялся достичь заключения мирного договора с Россией. Синтаро Абэ, отец премьера, в 1982-1986 годах возглавлял МИД Японии.