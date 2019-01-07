Понедельник, 7 января 2019

Судья федерального округа Колумбия Дэбни Фридрих обвинила вашингтонского адвоката Эрика Дюбелье, представляющего интересы российской фирмы “Конкорд – менеджмент и консалтинг”, в непрофессионализме. Об этом сообщает CNN.

“Конкорд”, контролируемый олигархом Евгением Пригожиным, добивается снятия обвинений во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года, которые против фирмы выдвинула комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. На слушаниях 7 января, оспаривая доказательства Мюллера, Дюбелье процитировал реплику “Вы обосрались” из голливудского фильма “Зверинец”.

Он также привел цитаты из других знаменитых фильмов, в том числе “Касабланки” и мультсериала середины XX века “Сумасшедшие мотивы”.

“Недостойные личные выпады по адресу комиссии спецпрокурора, – заметила судья Фридрих, – не повлияют на мое решение”. Ссылки на игровые и мультипликационные фильмы, добавила она, “подрывают доверие к вам в этом суде”. “Я скажу просто и ясно: прекратите”, – заключила Фридрих.

Судья также предложила Дюбелье уточнить у своих клиентов, согласны ли они, чтобы он и дальше представлял их интересы в процессе.

Следующее заседание по делу назначено на март месяц.

В прошлом году судья Фридрих отклонила уже два иска пригожинской фирмы.

“Конкорд – менеджмент и консалтинг” обвиняется по делу “Агентства интернет-исследований”, одним из подразделений которого является петербургская “фабрика троллей”. Как утверждают в комиссии Мюллера, “Конкорд – менеджмент и консалтинг” вместе с еще одной пригожинской фирмой, “Конкорд-кейтеринг”, финансировала агентство. По делу также проходят сам Пригожин, первый гендиректор “Агентства интернет-исследований” Михаил Быстров и еще 11 менеджеров этой структуры.