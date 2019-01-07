Понедельник, 7 января 2019

В Германии был задержан подозреваемый в хищении личных данных сотен политиков. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции.

Подозреваемый – 20-летний хакер из земли Гессен. Задержали его еще 6 января. Он полностью признал вину и дал соответствующие показания.

Как позже во вторник рассказал прокурор Гессена Георг Унгефук, мотивом преступления хакер назвал озлобленность на политиков в связи с их заявлениями и действиями. Задержанный сообщил, что действовал в одиночку. Действительно, заметил Унгефук, доказательств, которые бы подтвердили связи подозреваемого с правыми радикалами, не обнаружено.

После допроса хакера отпустили. Опасаться, что подозреваемый попытается скрыться от следствия, оснований нет, пояснил прокурор.

В понедельник, 7-го числа, стало известно, что обыск с изъятием техники прошел у 19-летнего программиста в Хайльбронне, земля Баден-Вюртемберг. На допросе программист сообщил, что уже давно поддерживает контакт с задержанным хакером.

О масштабной утечке данных в Германии стало известно 3 января, хотя ссылки на архив с похищенной информацией были распространены в Твиттере еще в конце прошлого месяца. Ссылки сопровождались комментарием о “предрождественском сюрпризе”.

Пострадали члены всех без исключения парламентских партий: канцлер Ангела Меркель, депутаты Европарламента, Бундестага и ландтагов (парламентов земель), политики муниципального уровня. Кроме того, в Сеть попала информация, касающаяся ряда журналистов и деятелей культуры.

Были опубликованы данные банковских карт, номера телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы, в частности паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партийных съездов, а также записи чатов.

Правоохранители отмечали, что какого-либо системного подхода у злоумышленников не было – они опубликовали все, что удалось похитить.

Что касается Меркель, то в открытом доступе оказались помещены адреса ее электронной почты и номер факса, а также несколько писем. По словам заместителя пресс-секретаря федерального правительства Мартины Фиц, конфиденциальных или секретных материалов среди опубликованных данных Меркель не было.

Относительно других пострадавших заявлялось, что в их документах по итогам предварительного изучения также не обнаружено секретных или политически важных материалов. В то же время правоохранители отмечали, что пока изучена не вся информация.

Указывалось, что ущерб от преступления может оказаться значительным, поскольку был похищен большой объем данных.