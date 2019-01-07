Понедельник, 7 января 2019

На стенде в парке “Россия – моя история” на ВДНХ оказались заклеены фактически все помещенные там упоминания событий 2000-х годов. Об этом в понедельник написал на своей ФБ-странице посетитель выставки Алексей Шиврин.

В частности, исчезла запись о гибели в 2000 году атомной подлодки “Курск”. Вместе с нею заклеили и упоминания двух других событий того года, – это неконституционное образование Владимиром Путиным федеральных округов и присуждение Нобелевской премии российскому физику Жоресу Алферову.

Исчезли также записи о захвате чеченскими сепаратистами Театрального центра на Дубровке в 2002-м и террористической атаке на школу в Беслане в 2004-м. Вместе с упоминанием Беслана заклеили и запись о прошедшей в том же году на Украине Оранжевой революции.

Наконец, скрыто упоминание о российской агрессии против Грузии в августе 2008-го.

Теперь все произошедшее в 2000-х сводится на стенде к “первому президентству Владимира Путина”, “второму президентству Владимира Путина” и “президентству Дмитрия Медведева”.

Событий нынешнего десятилетия правка не коснулась. Наряду с “третьим президентством Владимира Путина” отмечены образование в 2010-м Таможенного союза, вступление России в ВТО двумя годами позже, сочинская Олимпиада 2014-го, “переворот на Украине” и начало “гражданской войны” в Донбассе, а также “возвращение Крыма” (выделено жирным шрифтом), санкции и контрсанкции, финансовый кризис 2014-го и открытое вступление России в сирийскую войну в 2015 году.

Между тем пользователь Александр Николаев в комментарии к посту Шиврина отметил, что в сувенирном магазине на выставке можно купить такую же таблицу без купюр.

Как уточнял The Insider, парк “Россия – моя история” начал работу в 57-м павильоне выставки 26 декабря. На открытии павильона после реконструкции присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.

Пресс-секретарь проекта “Россия – моя история” Александр Тарасов в комментарии “Дождю” затруднился объяснить изменения на стенде, сославшись на то, что руководители проекта еще на выходных. При этом Тарасов заметил, что в состав экспозиции стенд не входит.