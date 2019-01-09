Среда, 9 января 2019

Президент США намерен в скором времени заключить торговую сделку с Китаем для оживления финансовых рынков, упавших из-за опасений на фоне торговой войны между странами, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями в Белом Доме.

Как утверждается, в американской администрации некоторые ключевые экономические советники выступают за скорейшее разрешение торгового конфликта с Китаем ради успокоения рынков.

С понедельника в Пекине продолжаются американо-китайские торговые переговоры, во вторник было решено продолжить их в среду.

Накануне Трамп написал в твиттере, что переговоры с Китаем “идут очень хорошо”.

У представителей двух стран есть время вести переговоры до 1 марта, когда тариф на ввоз в США китайских товаров стоимостью 200 миллионов долларов должен повыситься с 10 до 25 процентов.