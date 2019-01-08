Вторник, 8 января 2019

В Веденском районе Чечни в ночь с 30 на 31 декабря полиция провела антиалкогольный рейд, в ходе которого были задержаны 20 мужчин – как продавцов спиртного, так и его потребителей. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии”.

Несколько дней граждане провели в райотделе полиции, где кадыровцы и религиозные функционеры провели с ними “профилактическую беседу”. На свободу задержанные вышли лишь после Нового года; отпускали их постепенно, несколькими группами. Последняя группа покинула отдел только 7 января.

Машины, изъятые у граждан при задержании, владельцам до сих пор не возвращены.

По информации “Кавказ.Реалий”, вино и водку в Чечне можно легально приобрести лишь в двух местах – это ресторан в квартале Грозный-Сити и гипермаркет “Лента” на окраине столицы региона. При этом отпускают спиртное только нечеченцам.

В феврале 2009 года глава Чечни Рамзан Кадыров ограничил продажу спиртного в регионе двумя часами в сутки, разрешив отпускать его лишь с 8 до 10 утра. Хозяйка одного из алкомагазинов, однако, признавалась журналистам, что систематически нарушала эту норму, продавая спиртное в любое время. Торговля два часа в сутки не принесла бы никакой прибыли, поясняла она.

Между тем в ноябре 2016 года появилась информация, что все 14 бизнесменов, имеющих право торговать спиртным, отказались от своих лицензий после встречи со спикером регионального парламента Магомедом Даудовым (Лордом).

Год спустя, в ноябре 2017-го, сообщалось, что в ауле Химой, центре Шаройского района, кадыровцы несколько дней удерживают в спортзале граждан, обвиненных в употреблении спиртного. Ожидалось, что ГТРК “Грозный” снимет сюжет, в котором граждане приносят извинения за пьянство. При этом родственники одного из незаконно лишенных свободы отмечали, что он вообще не употребляет спиртного.

Чеченцы в регионе в принципе поставлены в более жесткие условия, чем представители других народов, в том числе мусульманских. Так, в декабре прошлого года “Новая газета” писала, что в секретной тюрьме, расположенной в подвале регионального управления угрозыска, всех похищенных чеченцев пытали током, тогда как многие нечеченцы этого избежали.