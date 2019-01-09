Среда, 9 января 2019

Американские санкции за строительство газопровода “Северный поток – 2″ угрожают европейским строительным компаниям, занимающиеся прокладкой труб. Об этом сообщила Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Санкции грозят группе компаний Allseas, штаб-квартира которой находится в Швейцарии, и итальянской компании Saipem.

По словам отраслевых источников, основную часть работ на строительстве газопровода выполняет Allseas – она занимается прокладкой “более 90 процентов” труб. В свою очередь Saipem уже выполнила свою часть работ.

Планы санкций разрабатываются в Госдепартаменте США. Против “Северного потока – 2″ активно выступает американский посол в Берлине Ричард Гренелл.

Вашингтон неоднократно заявлял, что для США прокладка нового газопровода из России в Европу неприемлема. Заявлялось о возможности санкций для западных компаний – участниц проекта. Однако 18 сентября президент Дональд Трамп пообещал, что такие санкции вводиться не будут. В ноябре посол США при ЕС Гордон Сондленд пообещал сорвать строительство газопровода.

Первоначально предполагалось, что “Северный поток - 2″ пройдет по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Газопровод предполагается запустить к концу 2019 года. Стоимость его строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Ожидается, что по газопроводу в Европу ежегодно будет поступать около 55 миллиардов кубометров газа. 3 мая в Германии была начата постройка наземного стыковочного пункта. 15 мая начались работы по строительству газопровода в германских территориальных водах.

Между тем Дания единственная из названных стран не оформила разрешение на постройку “Северного потока – 2″. Премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен заявлял, что Копенгаген может задержать строительство. В прошлом году в стране был принят закон, позволяющий провести оценку внешнеполитических рисков сооружения газопровода и приостановить работы. Расмуссен настаивал, что вопрос постройки “Северного потока – 2″ должен обсуждаться на уровне ЕС. После этого была подана заявка на прокладку газопровода в обход Дании.

5 сентября против строительства газопровода выступили представители всех шведских парламентских партий, притом что правительство разрешение на прокладку газопровода уже выдало.

В декабре резолюции против строительства “Северного потока – 2″ приняли Европарламент и Палата представителей Конгресса США.

Постройка “Северного потока - 2″ вызывает активные возражения Украины и ряда восточноевропейских стран – членов НАТО. В Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции заявляли, что сохранение транзита газа через Украину необходимо для обеспечения не только энергетической безопасности, но и политической стабильности в регионе.