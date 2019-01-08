Вторник, 8 января 2019

В Бремене жестоко избит лидер регионального отделения правопопулистской партии “Альтернатива для Германии”, депутат Бундестага Франк Магниц. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Нападение произошло во второй половине дня 7 января у Театра на Гётеплац. Как уточняет Би-Би-Си, когда Магниц вышел с новогоднего мероприятия, проходившего в художественном музее, трое неизвестных в масках нанесли политику удары по голове неким неустановленным предметом.

66-летнего Магница доставили в больницу. По словам функционера АдГ Йорга Мойтена, политика избили до полусмерти. Во вторник Магниц уже был в сознании, однако заметил, что почти не помнит, что именно произошло.

Правоохранители не исключают, что мотивы нападения политические. Идет поиск свидетелей преступления.

3 января произошел взрыв у дверей штаба АдГ в городе Дёбельн, земля Саксония. Пострадавших не было. В числе возможных мотивов в этом случае также рассматривается политический. Следствие ведет отдел земельного уголовного ведомства по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Уже в день взрыва были задержаны трое подозреваемых. Однако 5 января прокуратура объявила, что все трое освобождены: у ведомства не нашлось достаточных доказательств, чтобы обратиться в суд с ходатайством об аресте.

Между тем в ночь на 4 января в городе Меппен, земля Нижняя Саксония, неизвестные напали на дом окружного депутата от АдГ Гвидо Штольте. Они разорили сад политика, а на доме оставили надпись с обвинением хозяина в фашизме, а также серп и молот. Имущественный ущерб от атаки оценивается в 5 тысяч евро.

На последних выборах в Бундестаг, прошедших в сентябре 2017 года, “Альтернатива для Германии” заняла третье место с 12,6 процента голосов. По сравнению с выборами 2013-го она улучшила свой результат более чем в два с половиной раза. АдГ поддерживает путинский режим. Она настаивает на отмене санкций против Москвы и расширению германо-российского сотрудничества.