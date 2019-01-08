Вторник, 8 января 2019

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк заочно предъявила российскому адвокату Наталье Весельницкой обвинение в воспрепятствовании правосудию по гражданскому иску, поданному к кипрской фирме Prevezon Holdings за отмывание денег. Об этом сообщает The New York Times.

В статье помещена также ссылка на постановление о привлечении Весельницкой в качестве обвиняемой. Оно было подписано еще 20 декабря прошлого года, однако обнародовать документ прокуратура решила только теперь.

Сама 43-летняя Весельницкая, как предполагает следствие, находится в России.

Некоторое время назад Минюст США обратился к властям России с запросом о помощи в разбирательстве по делу Prevezon Holdings. Москва ответила отказом, попытавшись при этом выгородить фигурантов, в числе которых были как менеджеры фирмы, так и российские государственные чиновники.

Как говорится в постановлении по делу Весельницкой, адвокат, которая представляет интересы Prevezon Holdings, тайно помогала высокопоставленному чиновнику российской прокуратуры в подготовке этого отказного ответа.

9 июня 2016 года, во время президентской кампании в США, Весельницкая встретилась в Нью-Йорке с Дональдом Трампом-младшим, сыном Дональда Трампа. Темой встречи, как утверждалось, была передача штабу Трампа компромата на соперницу кандидата Хиллари Клинтон. Известно также, что Весельницкая проводила переговоры с зятем Трампа Джаредом Кушнером и начальником избирательного штаба кандидата Полом Манафортом.

Как отмечает NYT, дело против российского адвоката вновь поднимает вопрос о том, кого именно она представляла на этих переговорах.

Сама Весельницкая еще полтора года назад заявляла о своем сотрудничестве с генпрокурором России Юрием Чайкой. Ранее, указывает NYT, она была доверенным юристом мэрии Москвы.

Владелец Prevezon Holdings Денис Кацыв – сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. Дело против фирмы открыли в 2013 году. Прокуратура установила, что через Prevezon Holding было выведено 1,965 миллиона долларов из тех 230 миллионов (5,4 миллиарда рублей), хищение которых вскрыл покойный юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.

В мае 2017-го, после начала разбирательства по делу, Кацыв согласился уплатить по иску почти 5,9 миллиона долларов, то есть сумму примерно втрое больше, чем та, отмывание которой вменялось его фирме.