Понедельник, 7 января 2019

Болгарскому бизнесмену Николаю Баневу, который больше года находится под арестом по делу об уклонении от уплаты налогов, незаконном присвоении денег и их отмывании, вменено новое обвинении – в лоббировании интересов России в своей стране. Об этом в ночь на вторник сообщил “Укринформ” со ссылкой на замгенпрокурора Болгарии Ивана Гешева.

Как рассказал чиновник, при обыске в камере Банева в пакете из-под сока был обнаружен мобильник, по которому арестованный общался с российскими лоббистами. Распечатав переговоры бизнесмена, следователи выяснили, что ему предлагали образовать в Болгарии Евразийскую народную партию для продвижения интересов Москвы.

Гешев также заявил, что арестованный намеревался просить политического убежища в России.

Действия Банева, подчеркнул замгенпрокурора, подпадают под статью УК Болгарии о государственной измене.

Состояние Банева оценивается более чем в 500 миллионов евро. Бизнесмена арестовали в октябре 2017 года во Франции по запросу Болгарии и выдали на родину.