Вторник, 8 января 2019

Бывший начальник избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обсуждал со своим бывшим помощником, российским политтехнологом Константином Килимником “мирный план по Украине”, сообщает The Washington Post со ссылкой на судебный документ.

Спецпрокурор по расследованию российского вмешательства в выборы Роберт Мюллер считает, что Килимник связан с российской разведкой.

Детали контактов Манафорта и Килимника отражены в заявлении команды адвокатов Манафорта. Как указано в документе, Манафорт признал, что неоднократно обсуждал “мирный план” с Килимником во время президентской кампании 2016 года. В заявлении адвокаты отрицают, что Манафорт нарушил сделку с прокуратурой, солгав прокурорам по этому и другим вопросам.

Мюллер также обвиняет Манафорта в том, что тот солгал по поводу предоставления им Килимнику данных соцопросов, связанных с президентскими выборами.

Согласно адвокатскому заявлению, Манафорт признал, что он и Килимник встречались в Мадриде. По слова представителя Манафорта, эта встреча состоялась в январе или феврале 2017 года.

В феврале 2017 года Килимник заявил “Радио Свобода”, что составил проект мирного плана для Украины, согласно которому свергнутый президент Виктор Янукович вернется на родину и возглавит Донецкую и Луганскую области.

Российский политтехнолог в июне 2018 года стал 20-м обвиняемым по делу о вмешательстве в американские выборы. Он и Манафорт обвиняются в воспрепятствовании правосудию: по версии следствия, они пытались оказать влияние на двух свидетелей по делу о вмешательстве в выборы, чтобы вынудить их изменить содержание показаний, отказаться от дачи показаний или отложить ее.

Килимник, бывший сотрудник российского отделения Международного республиканского института, во время Оранжевой революции 2004 года консультировал команды Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Его, по данным “Проекта”, уволили из МРИ весной 2005 года, когда выяснилось, что политтехнолог оказывает услуги еще и команде Виктора Януковича. Между тем The News York Times сообщала со ссылкой на бывшего сотрудника института, что Килимника уволили, поскольку подозревали в причастности к утечке частных переговоров сотрудников МРИ, о которых в одном из выступлений упомянул директор ФСБ. Когда Килимник работал на Януковича в 2004-2005 годах, деньги его подчиненным передавали через компанию олигарха Олега Дерипаски “Базэл”. По данным “Медузы”, именно Килимник убедил представителей украинского олигарха Рината Ахметова привлечь Манафорта в качестве консультанта для Януковича, после чего стал его постоянным помощником.

Политтехнолог владеет домом в элитном коттеджном поселке на северо-западе Подмосковья. Килимник утверждает, что не получает зарплату от Манафорта с 2014 года, а сейчас живет попеременно в Киеве, где работает с Оппозиционным блоком, и в Химках, где живут две его дочери.