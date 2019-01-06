Воскресенье, 6 января 2019

6 ВВС Израиля атаковали тренировочный лагерь "Хамас" после запуска ракеты из Газы

Военно-воздушные силы Израиля обстреляли в ночь на понедельник несколько военных объектов исламской террористической группировки "Хамас" на севере сектора Газа в ответ на ракетный удар по южным территориям страны



"В ответ на запуск ракеты по Израилю из сектора Газа истребители Армии обороны поразили несколько целей террористов на территории военного лагеря "Хамас" на севере сектора Газа", – отмечается в заявлении израильских военных.

Там также говорится, что атаке, в частности, подвергся тренировочный лагерь террористов. Удар был нанесен самолетами и вертолетом израильских ВВС.

В Армии обороны Израиля отметили, что перед этим израильская система ПРО "Железный купол" перехватила одну ракету, запущенную из сектора Газа в ночь на понедельник, передает "Интерфакс".

"Система ПРО "Железный купол" идентифицировала и перехватила ракету, пущенную из сектора Газа по Израилю", – говорится в заявлении.

Газета The Times of Israel сообщает, что звуки сирены раздались в южном израильском городе Ашкелоне и его окрестностях после 3:00 по местному времени. По ее данным, жители города слышали звуки взрывов при перехвате ракеты. Это был первый ракетный обстрел из Газы в 2019 году.

Очевидно, запуск ракеты в сторону территории Израиля был реакцией боевиков на атаку израильских ВВС, вечером 6 января обстрелявших объекты "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла "Хамас") в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газа, пишет NEWSru Israel.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявляла, что вертолеты ВВС нанесли удар по двум позициям террористической группировки "Хамас" в секторе Газа. Эта атака стала ответом на запуск в сторону израильской территории заминированной летательной конструкции из воздушных шаров, которая приземлилась в районе Сдот Негев и была обезврежена полицейскими саперами.

За прошедшие девять месяцев жители Палестинской автономии запустили в сторону Израиля сотни бумажных змеев и воздушных шаров с прикрепленными к ним взрывными устройствами и зажигательными приспособлениями. В итоге были уничтожены леса, сельскохозяйственные угодья и домашний скот. Суммарный ущерб составил миллионы шекелей.

В прошлом году Израиль зафиксировал 302 обстрела, не считая пусков 941 ракеты. 200 ракет были сбиты системой ПРО. В результате обстрелов один человек погиб, а 61 получил ранения.