Воскресенье, 6 января 2019

Голосование в Палате общин британского парламента по поводу соглашения с Брюсселем о выходе из ЕС состоится 15 января, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на правительственные источники.

Накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в случае, если парламент отклонит соглашение с ЕС, предложенное ее кабинетом министров, королевство окажется “на неизведанной территории”. По словам Мэй, второй возможный референдум по поводу Brexit вызовет разногласия, и его невозможно успеть провести до 29 марта – крайнего срока, после которого Британия в любом случае покидает Евросоюз.

Между тем 209 членов Палаты общин подписали письмо Мэй с призывом не допустить выхода Британии из ЕС без соглашения с Брюсселем. Как заявила инициатор письма, депутат от Консервативной партии Дэйм Кэролайн Спелман, выход королевства из Евросоюза в одностороннем порядке приведет к потере британцами рабочих мест.

Во вторник запланирована встреча депутатов – как сторонников, так и противников Brexit – с Мэй.

Первоначально голосование в Палате общин по поводу Brexit должно было пройти 11 декабря прошлого года, но днем ранее Мэй его отменила. Премьер пояснила, что в противном случае договор с ЕС был бы отклонен с существенным перевесом голосов.