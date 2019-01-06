Воскресенье, 6 января 2019

В Габоне за попытку государственного переворота арестованы несколько офицеров армии страны, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Габона.

В ночь на понедельник военные захватили государственную радиостанцию в Либревиле, столице Габона, и объявили о перевороте. Обращение зачитал лейтенант Келли Ондо Обианг, представившийся лидером организации “Патриотическое движение сил обороны и безопасности Габона”. Как сообщает Associated Press, он назвал целью переворота “восстановление демократии” в стране. Офицер сказал, что новогоднее видеообращение президента Габона Али бен Бонго Ондимбы, находящегося на лечении в Марокко после инсульта, “усилило сомнения” в его способности выполнять свои обязанности – во время обращения было видно, что президент не может шевелить правой рукой. Офицер добавил, что переворот совершен против “тех, кто трусливо убил наших молодых соотечественников” в ночь на 31 августа 2016 года в ходе беспорядков, в которые переросли протесты против итогов президентских выборов.

В габонском правительстве заявили, что схвачены четверо из пятерых военных, участвовавших в захвате радиостанции. Пятый участник захвата, как утверждается, скрылся и разыскивается. Между тем неназванный военный источник утверждает, что организаторы переворота пока не арестованы.

Возле радиостанции собрались около 300 сторонников путчистов. Лояльные правительству военные использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать их. Около радиостанции периодически слышны выстрелы. Хотя обстановка в Либревиле оставалась спокойной, над городом летали вертолеты. Город патрулируют танки и бронеавтомобили.

Али бен Бонго Ондимба был избран на пост президента в 2009 году, после того как умер его отец, предыдущий президент Омар Бонго. После выборов 2016 года, на которых он был переизбран, оппозиция обвиняла власти в массовых фальсификациях.