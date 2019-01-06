Воскресенье, 6 января 2019

Либералы привели к власти чекиста. Старинный этот сюжет, из позабытых исторических хроник, вновь на слуху, и мы опять пытаемся понять: могло ли быть иначе? Будь они, либералы, поумней или будь Борис Николаевич поздоровей – как бы тогда российская жизнь сложилась? Обошлось бы без гексогена в подвалах наших домов и второй чеченской, без гимна советского и речи мюнхенской, без Крыма и Донбасса, без холодной войны и радиоактивного пепла?

Читая рецензии, посвященные фильму Виталия Манского “Свидетели Путина”, ловишь себя на отчаянной мысли, что жизнь все-таки могла сложиться иначе. Чудится вдруг, что Таня с Валей, чуть пристальней вглядевшись в преемника, побежали бы объяснять Папе, как он проведет свои последние годы, если вот этот скромняга Путин станет президентом. Или, может, они коллективно прозреют, вместе с Чубайсом, Волошиным, Касьяновым, когда в Москве взорвутся дома, а в Рязани обнаружится несъедобный сахар. А хитроумнейшему Борису Абрамовичу вдруг примерещится петля, прямо на телеэкране, где рвется с поводка им лично прикормленный бультерьер, догладывающий кости политических противников милого друга Володи. Воображается, что едва только Владимир Владимирович откроет рот и заговорит про сортир, как все деятели российской культуры, люди безупречного вкуса, дружно поморщатся и откажут ему в доверии. Представляется, как все до единого российские журналисты солидарно выскажутся против и. о. президента, когда в Чечне похитят Андрея Бабицкого и станет ясно, кто это сделал.

Да вы что, закричат они все, кого вы нам подсунули, Борис Николаевич, Татьяна Борисовна, Александр Стальевич, ежели те будут упорствовать в своем заблуждении. Общество, еще свободное, ужаснется и отшатнется от преемника, и грядущие два десятилетия, со всеми их счастливыми сюрпризами, включая заоблачные цены на нефть и подъем экономики, запрограмированный реформами 90-х, пройдут совсем по-другому, и про осажденную российскую крепость будут писать разве что авторы диких утопий. В благополучной стране всегда есть спрос на такие книги и фильмы, щекочущие нервы скучающей публике.

Однако с фактами не поспоришь, и в покаянном фильме Виталия Манского, основанном на материале его же пропагандистской документальной ленты, подробно рассказывается о том, как это все случилось. Как либералы привели к власти чекиста, изо всех сил помогая ему, переживая за него и радуясь вместе с ним. Были, конечно, сомневающиеся, в их числе и автор “Свидетелей”, но в массе своей труженики кремлевской администрации, деятели культуры, журналисты Путина поддержали. И до сих пор поддерживают, а среди тех, кто позже разочаровался в президенте и даже покинул страну, встречаются очарованные его первоначальным обликом. Мол, сначала он был хороший, а потом стал плохой.

Спорить с ними, с очарованными по гроб жизни, всерьез возражать позавчерашним и нынешним зомбированным сторонникам Путина, дискутировать с циниками и подлецами сегодня не хочется. Тем более напоминать им, что многое из того, что происходит в наши дни, было предсказано двадцать лет назад отдельными будущими национал-предателями и прочей демшизой. Давно отгремели те дискуссии, и кто еще чего-нибудь не понял, тот, вопреки формуле известного современного политика, уже никогда не поймет. Полемизировать не о чем, а вот закрепить в сознании некоторые уроки прошлого было бы полезно.

Виталий Манский (в центре) на съемках фильма. Фото: Vertov Studio

Это вообще грустная история.

О дряхлом и больном Ельцине, утратившем способность разбираться в людях. О малодушии и жадности привластных либералов, заботившихся лишь о том, чтобы сохранить свои деньги и власть при новом царе. О почти тотальной продажности российской интеллигенции и журналистского цеха, поскольку бабло в посткоммунистической России стало новой религией, а за лояльность Кремлю еще с 1996 года принято было платить щедро. О нежелании демократов договориться между собой, за что отдельное спасибо Григорию Явлинскому. Наконец, об уникальных вербовочных талантах подполковника ФСБ, сумевшего втереться в доверие и без мыла пролезть в душу таким разным людям, как Ельцин, его приближенные, олигархи, системные либералы, демократически настроенные журналисты. Да и так называемому народу, очаровав его и запугав, наследник в целом понравился.

Ну и политическая ситуация в стране, где высшее начальство судорожно искало замену Борису Николаевичу, делая ставку на силовика, тоже благоприятствовала чекисту. Собственно, и сегодня еще высказывается мнение, будто Путин был “лучше Лужкова (и Примакова), потому что мы получили бы то же самое, и гораздо раньше”. Хотя лучше вроде некуда.

Это печальный сюжет о бессовестности и безответственности граждан либеральных убеждений, дорвавшихся до власти и уступивших власть, – и не надо говорить, что они были какими-нибудь фиктивными либералами. Ельцин, Чубайс, Волошин, Явлинский, Кириенко, Доренко… и далее по списку, заключая его Ямпольской с Шахназаровым и Соловьевым с Киселевым. Все начинали в перестроечные годы, каждый на своем месте, и все превратились в то, во что превратились. Все поработали на славу Владимира Владимировича, и многие продолжают успешно трудиться. Все приближали катастрофу как могли. Других либералов у них для нас практически не было и нет. Поэтому иначе быть не могло.

О чем и свидетельствует Манский, не щадя ни себя, придворного документалиста при раннем Путине, ни тех, кто попал в кадр. С этой его беспощадной правдой про людей, выбравших чекиста себе и стране на горе, нам дальше жить, запоминая урок в надежде не повторять ошибку, которая тождественна преступлению. Шансы исправить эту ошибку невелики.