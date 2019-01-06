Воскресенье, 6 января 2019

Украина подала в Европейский суд по правам человека полную жалобу в связи с российской атакой на свои корабли в Керченском проливе. Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Жалоба касается незаконного нападения на украинских моряков, удержания их в российских пенитенциарных учреждениях и привлечения к уголовной ответственности. Правительство Украины указывает, что российская сторона нарушила в отношении 24 пленных статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции.

ЕСПЧ уже вмешивался в судьбу пленных моряков, обязав Россию до 3 декабря в порядке правила 54 регламента ЕСПЧ предоставить информацию о захвате украинских военных, юридических основаниях их задержания, местонахождении пленных, наличии ранений и оказании медицинской помощи. В ответе Минюст России сообщил, что моряки арестованы на основании постановлений российских судов и проинформировал Страсбург об их местонахождении. В ведомстве заявили о “нетяжелом характере ранений” троих моряков и указали, будто у пленных есть доступ к юридической помощи. Минюст России обвинил Киев в “злоупотреблении” правом обращения в ЕСПЧ.

Украина также готовит в связи с керченским захватом обращение в Международный суд ООН в Гааге. Иск предполагается приобщить к уже рассматриваемому судом делу о нарушении Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украинцы с конца декабря в знак поддержки пленных моряков вешали на елки самодельные кораблики в цветах национального флага. Аналогичная акция солидарности прошла в Москве: 30 декабря и в рождественский сочельник 6 января в центре города на елках появились желто-синие кораблики с надписями “Нет войне с Украиной” и “Свободу украинским морякам”.