Воскресенье, 6 января 2019

Крымскотатарский активист Асан Чапух, фигурант “дела Веджие Кашка”, госпитализирован в тяжелом состоянии в 6-ю горбольницу аннексированного Симферополя, сообщил его адвокат Айдер Азаматов.

По словам Азаматова, ночью Чапуху внезапно стало плохо.

На среду назначено первое заседание суда по существу “дела Веджие Кашка”.

Чапух сильнее всех прочих фигурантов дела подорвал здоровье за время нахождения в заключении. В декабре 2017 года, через несколько недель после ареста, он перенес микроинсульт. С тех пор у него нарушена чувствительность конечностей и затруднена речь. Политзек неоднократно держал голодовки, добиваясь в частности эффективного лечения. 10 октября 2018 года Чапуха по ходатайству следователя перевели под домашний арест.

Остальные трое фигурантов – крымскотатарские активисты Кязим Аметов, Бекир Дегерменджи и Руслан Трубач – заключены в симферопольский СИЗО-1. Состояние здоровья Аметова и Дегерменджи в изоляторе серьезно ухудшилось; не сообщалось о проблемах со здоровьем только у Трубача. Дегерменджи имеет инвалидность III группы в связи с тяжелой формой бронхиальной астмы. Его диагноз включен в принятый правительством России перечень заболеваний, которые не допускают содержания под стражей. Тем не менее оккупационные суды неизменно продлевали ему арест.

21 октября 2018 года адвокат Эмиль Курбединов рассказал “Крымской солидарности”, что Аметов жалуется на проблемы с сердцем и желудком, давление, а также на ухудшение зрения.

65-летний Чапух – житель Симеиза, председатель Ялтинского регионального меджлиса. 61-летний Аметов и 58-летний Дегерменджи до ареста жили в селе Грушевка (Сувук-Сала) в черте Судака; Аметов возглавлял меджлис села. 52-летний Трубач – житель села Ближнее (Бай-Буга) в черте Феодосии. Дегерменджи – отец Мустафы Дегерменджи, фигуранта “дела 26 февраля”.

Всем четверым активистам инкриминированы пункты “а”, “г” части 2 статьи 163 российского УК (вымогательство денег в крупном размере, совершенное организованной группой; до 7 лет колонии). Чапуху в конце мая была дополнительно вменена часть 1 статьи 222 кодекса (незаконное хранение оружия и боеприпасов; до 4 лет). Сами фигуранты вину полностью отрицают.

Согласно фабуле обвинения по 163-й статье, активисты вымогали у гражданина Турции Юсуфа Айтана 7 тысяч долларов. В действительности Айтан, втершись в доверие к внучке 83-летней жительницы села Новокленово (Учкоз) Белогорского района Веджие Кашка, ветерана крымскотатарского национального движения, украл эти 7 тысяч долларов из семьи.

Турок пообещал вернуть деньги Кашка. Встречу назначили на утро 23 ноября 2017-го в симферопольском кафе “Медоборы”. Кашка прибыла туда в сопровождении Чапуха, Аметова и Дегерменджи. Во время встречи в кафе ворвались силовики из ФСБ и полиции и задержали всех четверых. Мужчин повалили на пол лицом вниз.

Кашка при задержании стало плохо. Ей вызвали скорую, однако активистка умерла в машине, не доехав до больницы.

В тот же день был задержан Трубач, на встрече в “Медоборах” не присутствовавший.

24 ноября всех четверых активистов отправили в СИЗО.

По информации адвоката Николая Полозова, который безуспешно пытается добиться возбуждения дела по факту гибели Кашка, активистку при задержании в “Медоборах” ударили прикладом автомата. На теле покойной, утверждает юрист, были повреждения, которые не отмечены в акте посмертной экспертизы, но обнаружатся, если провести эксгумацию. Задачи убить Кашка у силовиков не было, отмечал Полозов, – речь следует вести о непропорциональном применении силы.