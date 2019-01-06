Воскресенье, 6 января 2019

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после выписки из больницы, вероятно, продолжают жить в южной Англии и обладают свободой передвижения, сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванные источники в службах безопасности.

Жизнь жертв отравления “Новичком” скрыта от общественности благодаря работе сотрудников контрразведки Ми-5, отвечающих за секретную программу переселения. Скрипали продолжают лечиться под контролем “узкого круга медицинских экспертов”.

По сведениям The Telegraph, Юлия Скрипаль поддерживает контакты с некоторыми близкими друзьями – нынешним летом ее посещали несколько британцев и россиян. Сами друзья отравленной не разглашают свои контакты с ней.

По словам источников, до июня нынешнего года Юлия Скрипаль давала понять друзьям и партнерам, что намеревается вернуться в Россию, однако затем отложила отъезд – возможно, когда вместе с отцом получила полный полицейский отчет о подозреваемых в их отравлении.

Источник газеты добавил, что британские службы безопасности могли бы “легко устроить на работу” Юлию Скрипаль, чтобы обеспечить ей источник дохода и реинтеграцию в общество. Отмечаеся, что знание русского языка может оказаться полезным.

В начале апреля The Times сообщила, что после выздоровления Скрипалей британская разведка Ми-6 предложит обоим сменить имена и выехать в другую страну. Предпочтительным для Скрипалей был назван переезд в США: как отмечалось, в этой стране их проще обезопасить от новых покушений. В качестве других возможных стран для переезда упоминались Канада, Австралия и Новая Зеландия.