Воскресенье, 6 января 2019

Директор NASA Джим Брайденстайн объяснил, что приглашение гендиректору “Роскосмоса” Дмитрию Рогозину посетить США было отозвано под давлением ряда влиятельных сенаторов. Такое заявление он сделал в комментарии The Washington Post, данном еще в пятницу вечером, а опубликованном в субботу.

“Многие сенаторы убеждали нас, что это (приглашение Рогозина в США. – Ред.) плохая идея”, – рассказал директор NASA.

Брайденстайн также заверил, что с Белым Домом ни приглашение Рогозина, ни отзыв этого приглашения не обсуждались.

В числе тех, кто добивался отмены решения Брайденстайна, издание называет сенатора-демократа от Нью-Хэмпшира Джин Шахин. В среду Шахин заявила: “Приглашение директором Брайденстайном Дмитрия Рогозина – одного из главных виновников агрессии Кремля против своих соседей – дискредитирует заявлявшуюся нами позицию и противоречит ключевым целям национальной безопасности США. Рогозин прославился тем, что сотрудничеству предпочитает конфликт, и его приглашение подрывает репутацию США в мире, демонстрируя, с какой легкостью российские чиновники способны обойти трансатлантические санкции”.

Брайденстайн пригласил Рогозина, когда приезжал в Россию в октябре прошлого года. Гендиректору “Роскосмоса” предлагалось встретиться с сотрудниками американского космического агентства, а также с некоторыми подрядчиками. NASA, заявлял Брайденстайн, добилось, чтобы США временно вывели Рогозина из-под санкций. Визит был запланирован на февраль.

Между тем 4 января пресс-секретарь директора NASA Меган Пауэрс заявила, что визит Рогозина придется отложить на неопределенный срок. “Роскосмосу” было направлено соответствующее официальное уведомление, однако лично Брайденстайн с Рогозиным на этот счет не связывался.

В субботу РИА “Новости” сообщило со ссылкой на неназванный источник в космической отрасли, что поездка гендиректора “Роскосмоса” в США может быть вовсе отменена из-за “позиции определенных политических кругов”.

Утром в тот же день российская госкорпорация потребовала от NASA разъяснений.

Рогозин стал одним из первых фигурантов санкционного списка США. Финансовые и визовые ограничения в его отношении Вашингтон ввел 17 марта 2014 года, на другой день после “референдума” об аннексии Крыма. На тот момент Рогозин занимал пост вице-премьера – куратора оборонно-промышленного комплекса.