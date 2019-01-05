Суббота, 5 января 2019

Новый спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо в своей речи после вступления в должность в субботу призвал армию выступить против президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает AFP.

Свое заявление Гуайдо сделал в преддверии инаугурации Мадуро на второй президентский срок, назначенной на 10 января. Венесуэльская оппозиция, контролирующая Национальную ассамблею, отказалась признать итоги прошедших 20 мая прошлого года выборов, победителем которых был объявлен нынешний президент. Не признали победу Мадуро и демократические страны, в том числе США, Канада, Япония и государства – члены Евросоюза.

“С 10 января он (Мадуро. – Ред.) будет править как узурпатор, а следовательно, Национальная ассамблея теперь единственный легитимный представитель народа”, – подчеркнул Гуайдо.

Признав, что армейские командиры деморализованы или же являются ставленниками Мадуро, спикер тем не менее указал, что военные должны помочь восстановлению демократии. Целью выступления против главы государства Гуайдо назвал создание условий для образования временного правительства и проведения свободных выборов.

США приветствовали выступление спикера. “Национальной ассамблее стоило вселить в венесуэльцев надежду на мирное, обеспеченное и демократическое будущее, даже если коррумпированный авторитарный режим Мадуро и его приспешников пытается лишить их права на него”, – заметил зам пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Пальядино.

В Вашингтоне подтвердили, что Национальная ассамблея – “единственный легитимный и последний демократически избранный институт власти” в Венесуэле.

Между тем, отмечает AFP, фактически власть парламента существенно ограничена. Значительная часть его полномочий передана нелегитимной “конституционной ассамблее” (“учредительному собранию”), которую Мадуро сформировал в 2017 году из своих сторонников.

В пятницу в столице Перу прошло заседание министров иностранных дел Лимской группы – объединения Канады и 13 латиноамериканских стран, образованного в августе 2017-го для разрешения политического кризиса в Венесуэле. Главы МИДов большинства стран объявили, что с 10 января откажутся признавать Мадуро главой государства, и призвали президента Венесуэлы передать власть парламенту. При голосовании за соответствующую резолюцию воздержалась только Мексика.

Администрация Мадуро заявила, что Лимская группа по указанию Вашингтона подстрекает к государственному перевороту.

В президентство Мадуро Венесуэла, несмотря на доходы от экспорта нефти, погрузилась в тяжелый экономический кризис. Уже несколько лет в стране дефицит товаров первой необходимости. Протестные выступления подавляются, а ряд оппозиционеров отправлен в тюрьму.

Значительную часть проблем в стране режим Мадуро объясняет происками Вашингтона. В свою очередь, США летом 2017-го, после созыва “конституционной ассамблеи”, ввели финансовые санкции против Каракаса.

Примерно в то же самое время, в августе 2017 года, в крупном городе Валенсия группа военных подняла восстание против режима Мадуро. Выступление поддержали сотни гражданских лиц из числа местных жителей. Однако полицейские быстро справились с протестами.