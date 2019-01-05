Суббота, 5 января 2019

Вселенский патриарх Варфоломей вручил первоиерарху Православной церкви Украины Епифанию митрополичий жезл и томос о предоставлении ПЦУ автокефалии. Трансляцию церемонии вело “Радіо Свобода”.

Вручение томоса прошло в кафедральном соборе Святого Георгия на территории патриаршей резиденции Фанар в Стамбуле после богослужения. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Накануне в этом же соборе патриарх Варфоломей подписал томос и зачитал его текст. Днем вручения документа был выбран канун Рождества по украинскому православному календарю.

С поздравлениями православным выступили предстоятель Украинской грекокатолической церкви верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук и муфтий Духовного управления мусульман Украины “Умма” Саид Исмагилов. Как передает “Укринформ”, Святослав назвал получение томоса важным событием для развития украинской нации. В свою очередь, муфтий Исмагилов на своей ФБ-странице указал, что признание автокефальной православной церкви поможет и укреплению украинского государства. Оба религиозных лидера напомнили, что как раз в нынешнем году исполняется 100 лет со дня провозглашения единой Украины, когда западные регионы страны, ранее входившие в состав Австро-Венгрии, объявили о присоединении к бывшей подроссийской Украине.

Между тем начальник пресс-службы УПЦ Московского патриархата архиепископ Климент (Вечеря) заверил ТАСС, что совместных богослужений с ПЦУ его церковь проводить не будет. “Если бы мы вели такие богослужения, то стали бы такими же раскольниками, как и они”, – пояснил Климент.

Фото: president.gov.ua

Автокефальная поместная православная церковь Украины была образована 15 декабря прошлого года на соборе в Киеве путем объединения Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Объединение поддержали и как минимум два архиерея УПЦ МП – митрополиты Винницкий Симеон и Переяслав-Хмельницкий Александр (по информации “Украинской правды”, на соборе мог присутствовать и еще ряд представителей Московского патриархата, но их участие не афишировалось). Однако большинство архиереев УПЦ МП собор осудили, а ее синод низложил Симеона и Александра, запретил их в служении и предал анафеме.

Между тем большинство лидеров христианских конфессий, включая папу Римского Франциска, так же как и правительства государств, признали собор и избрание Епифания.

В октябре 2018-го, после решения Константинополя вывести УПЦ из подчинения Москве, Священный синод РПЦ объявил о разрыве евхаристических отношений со Вселенской патриархией. 5 января нынешнего года Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, так прокомментировал подписание томоса: “Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол”. Волков также заявил, что “подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию”.

Болезненную реакцию действия Вселенской патриархии вызвали и у российских властей. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в октябре грозил “защитить интересы православных” на Украине, если конфликт УПЦ КП и УПЦ МП “войдет в русло противоправных действий”.