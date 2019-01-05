Суббота, 5 января 2019

Американские войска останутся в Северо-Восточной Сирии, пока Турция не заверит, что отказалась от борьбы с местными курдами. Как сообщает Bloomberg, такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

“Мы не думаем, что Турции стоит проводить военные операции, которые бы не были полностью скоординированы и согласованы с Соединенными Штатами, – подчеркнул чиновник. – Требование президента (США Дональда Трампа. – Ред.) – не подвергать опасности сирийские оппозиционные силы, боровшиеся вместе с нами”.

В какие именно сроки предполагается полностью вывести войска из Сирии, Болтон ответить отказался. О конкретном графике, пояснил он, речь пойдет не раньше, чем будут выполнены все условия, существенные для США.

В ответ на вопрос о возможности дальнейшего присутствия американских войск на базе Эт-Танф в другой части Сирии – на юго-востоке страны – советник Трампа заметил: “Это было бы вполне оправданно, так как есть опасения, что “Исламское государство” возродится”.

О намерении Трампа вывести из Сирии американский контингент стало известно 19 декабря. Четыре дня спустя, 23-го числа, появилась информация, что уходящий в отставку шеф Пентагона Джим Мэттис подписал соответствующий приказ.

Свое решение американский лидер принял по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом незадолго до того, как информация о предстоящем выводе войск США попала в публичное пространство, Эрдоган объявил, что планирует силовую операцию против сирийских курдов.

Решение Трампа вызвало критику как в Конгрессе, так и со стороны иностранных союзников США. Указывалось, что сирийские курды поставлены в крайне уязвимое положение. 29 декабря появилась информация, что американская армия, уходя из Сирии, может оставить свое оружие курдам.

31-го числа Трамп объявил, что вывод войск из Сирии проходит “медленно”. Сенатор-республиканец Линдси Грэм в тот же день сообщил о приказе президента замедлить отвод 2-тысячного американского контингента. Согласно появившейся тогда же информации The New York Times, теперь завершить вывод войск предполагается за четыре месяца. Первоначально, по данным разных СМИ, на это давалось от 30 до 100 дней.

После начала войны в Сирии курды, живущие на севере этой страны, у границ с Турцией и Ираком, образовали на своих этнических территориях автономию, которая сейчас официально называется Демократическая Федерация Северной Сирии, но лучше известна как Рожава (на курдском языке курманджи – Запад: Сирии принадлежат западные земли Курдистана). Она разделена на три кантона: Африн, Кобани и Джизире; административный центр последнего – Эль-Камышлы – является одновременно столицей всей автономии. Руководит Рожавой правительство левацкого толка.

В сирийской войне автономия выступает противником как диктатора Башара Асада, так и исламистских группировок. Армия Рожавы, носящая название Отряды народной самообороны (YPG), – одна из самых мощных сил в Сирии. Вместе с коалицией во главе с США она участвовала в операциях против ИГ, сыграв важную роль в разгроме джихадистов.

Между тем Анкара объявила правящую в Рожаве Партию демократического союза крылом Рабочей партии Курдистана, которая действует в самой Турции и признана там террористической организацией. Турция совместно с союзной ей Свободной сирийской армией проводила военные операции против курдской автономии.