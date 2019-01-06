Воскресенье, 6 января 2019

Фото: vesti.ru

Тут, знаете, надо уметь разбираться. Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ (потому что в храмы даже в куда более традиционном, чем российское, украинском обществе больше пяти его процентов все равно не ходит), – то это про фантомы. А если тебе говорят о битве с волками, которая позволит защитить оленей, продать оленей на мясо и шкуру, а на вырученные деньги купить лекарств и заплатить за электричество, зажарить оленины и поесть самим, а из самих волков можно сделать неплохие шубу, шапку и варежки, вопреки возмущению “зеленых” (“зеленые” на Крайнем Севере смотрятся довольно смешно), – то это про реальность. Хотя слово “автокефалия” звучит ужасно умно, а “битва с волками” ассоциируется с сериалом “Игра престолов” и вообще кажется чем-то несерьезным.

Ссылка