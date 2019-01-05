Суббота, 5 января 2019

Детей из села Итатка в 60 километрах от Томска, серьезно пострадавших при пожаре, больше недели не могут отправить на специализированное лечение. Об этом сообщает ТВ2.

Пожар произошел поздно вечером 29 декабря. В частном деревянном доме взорвался газовый баллон; постройка обгорела, а ее кровля обрушилась. Крытый двор огонь уничтожил полностью.

Пострадали все пять членов семьи. 35-летний хозяин получил ожоги 54 процентов тела, его 32-летняя жена – 66 процентов. У 11-летнего сына Николая ожоги 75 процентов тела, у 6-летнего Антона – 40, у Степана, которому 1 год 2 месяца, – 50-60 процентов.

Взрослых привезли в ожоговое отделение областной больницы, детей – в реанимацию детской больницы скорой помощи в столице региона. Николая и Степана ввели в медикаментозную кому и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Между тем детского ожогового центра в регионе нет.

В субботу тетя пострадавших детей Оксана Валеева опубликовала на Change.org петицию, адресованную в мэрию Томска и центр медицины катастроф. “30, 31 декабря, 1 января я приходила на встречи с врачом реанимации, и каждый день мне говорили одно и тоже: “Дети в крайне тяжелом состоянии, делаем все возможное”, – говорится в документе. – 2 января я позвонила в центр медицины катастроф по Томской области, где мне ответили, что все знают об этой трагедии: департамент здравоохранения Томска, МЧС и даже губернатор. “Делаем все возможное, лекарства все есть”. Все всё знают, но никто ничего не делает”.

Получив 3-го числа очередной ответ о том, что “делается все возможное”, Валеева позвонила в Москву. “И только после этого начали что-то делать”, – заметила она.

В пятницу, 4 января, прошла видеоконференция с ведущими специалистами по ожогам из Москвы и Нижнего Новгорода. Медики скорректировали лечение. Кроме того, было решено отправить всех пострадавших – как детей, так и родителей – в нижегородскую клинику.

Однако, заметила Валеева, дело снова встало. “Наши власти не могут решить, кто будет платить за этот самолет! – пояснила она. – Сейчас важна каждая минута, а власти бездействуют”.

В воскресенье в комментарии ТВ2 Валеева рассказала, что ситуация остается прежней. “Вчера я до половины первого ночи звонила в Москву, – заметила она. – Мне сказали, что вопрос решается, наши власти должны подписать гарантийное письмо – я думаю, что на оплату этого борта. Подписать должны сегодня – наверное, ждут Москву, разница же во времени”. Однако по состоянию на полдень по местному времени (8 утра мск) о готовности самолета для транспортировки детей Валеевой никто не сообщал.

“Взрослые, их родители, – они уже более-менее, – добавила собеседница телеканала. – Потому что в ОКБ есть ожоговый центр. А здесь (у детей. – Ред.) – просто обычная реанимация. Доктора делают все возможное, но… Сегодня уже 6-е число, нет борта”.