Воскресенье, 6 января 2019

Британские власти уверены, что обладают полными сведениями о покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на несколько источников.

По словам источников, Лондону хорошо известны подробности покушения, включая цепочку людей, причастных к нему, вплоть до Владимира Путина – как утверждается, именно он санкционировал применение в Британии химооружия.

Отмечается, что в результате расследования, установившего агентов ГРУ, причастных к покушению, угроза, исходящая от российской спецслужбы, резко уменьшилась. “ГРУ понадобятся десятилетия, чтобы вернуть себе прочное положение в Британии”, – сказал источник.

Источники добавляют, что СВР, другая российская спецслужба, пытается восстановить свои разведывательные возможности на Западе.

Накануне The Telegraph сообщила об опасениях британской разведки по поводу развертывания в стране шпионской сети СВР. Это вызывает в Лондоне серьезное беспокойство, поскольку СВР имеет репутацию более профессиональной спецслужбы. Это ведомство власти Британии подозревают в убийстве Гарета Уильямса – прикомандированного к разведке страны Ми-6 специалиста Центра правительственной связи