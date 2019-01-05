Суббота, 5 января 2019

Общины семи кумыкских аулов Дагестана, на средства которых недавно был установлен памятник погибшим солдатам Османской империи, обвинили власти Карабудахкентского района в вандализме, после того как текст на монументе оказался заменен другим. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии”.

Памятник открыли 15 декабря прошлого года в Агачауле, ближнем пригороде Махачкалы. Средства на его сооружение выделили общины Агачаула и Уллубийаула (Бойнака), относящихся к Карабудахкентскому району, аула Нижнее Казанище (Казаныш) Буйнакского района, а также аулов Тарки (Таргу), Кяхулай, Альбурикент и Атлы-Боюн, входящих непосредственно в черту дагестанской столицы.

Установка монумента была приурочена к 100-летию битвы на горе Тарки-Тау, у подножия которой находится Агачаул. В 1918 году Дагестан был захвачен белым генералом осетинского происхождения Лазарем Бичераховым, за которым стояла Великобритания. Войска Бичерахова, набранные преимущественно из казаков и армян, вели террор против гражданских лиц. Многие местные жители были казнены.

Горская Республика, образованная на территориях Северного Кавказа и Абхазии, обратилась за помощью к Османской империи. Османы направили из Баку в Дагестан отдельные части 15-й дивизии под командованием этнического черкеса Иззет-паши, известные также как Кавказская исламская армия. Заняв ряд местностей региона, Иззет-паша подошел к Порт-Петровску (по-кумыкски – Анжикала; нынешняя Махачкала). Целью битвы у горы Тарки-Тау было как раз овладение этим городом.

В ходе сражения, продолжавшегося 5-7 ноября 1918 года, османы вместе с дагестанскими и чеченскими ополченцами разгромили войска Бичерахова. Сам белый генерал бежал, отплыв из Порт-Петровска по Каспийскому морю.

В битве погибли 69 османских солдат. Их похоронили в Агачауле, недалеко от места, где теперь открыт памятник. Кумыки все 100 лет ухаживали за могилами погибших, почитая османов как освободителей. Один из инициаторов установки монумента – уроженец Агачаула Камиль Алиев, главред кумыкоязычной газеты “Ёлдаш”, – отмечал “Кавказ.Реалиям”, что рассказы о событиях того времени передавались из поколения в поколение.

Как уточнял “Кавказский узел”, захоронения османских солдат есть также в Тарках, Кяхулае и Альбурикенте.

На памятнике в Агачауле была помещена мраморная плита с краткими текстами на кумыкском и русском языках и более пространным – на турецком. Русский текст гласил: “Священной памяти солдат Османской империи, павших 5-7 ноября 1918 года смертью храбрых в боях за освобождение Анжикалы (Порт-Петровска) от оккупационных войск генерала Л. Бичерахова. Мир и покой их душам”.

Как заявляли активисты, еще до установки памятника районные чиновники убеждали представителей общин изменить текст, однако получили отказ. Алиев в комментарии “Кавказ.Реалиям” отмечал, что рассказы о происходившем в 1918 году слышал от своих бабушек и дедушек – очевидцев событий. “Кто был оккупантом, а кто нет, они знали очень хорошо”, – указывал журналист.

Между тем в соцсетях сообщение об открытии монумента вызвало наряду с позитивными и массу негативных оценок. Некоторые блогеры заявляли, что это “памятник интервентам, которые воевали против русского офицера Бичерахова” и “погибли за сепаратизм”. В прорежимных СМИ, в том числе общероссийских, также последовали публикации с осуждением.

Наконец, 3 января мраморная плита на памятнике оказалась заменена без согласования с кумыкскими общинами. На новой плите есть текст лишь на русском языке; он таков: “В память воинам павшим в боях за свободу России и Дагестана на горе Тарки-Тау вблизи с. Агачаул в 1918г. Мир и покой их душам” (орфография и пунктуация оригинала. – Ред.).

Общины аулов требуют от чиновников “безотлагательного восстановления первоначального текста”.