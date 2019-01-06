Воскресенье, 6 января 2019

Поставка в Иран российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 сорвана из-за того, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США не выдало лицензию на сделку. Об этом сообщает ILNA со ссылкой на секретаря Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.

Между тем в “Гражданских самолетах Сухого” – компании-производителе SSJ-100 – заявили, что не получали от Минфина США ответа по поводу поставки самолетов в Иран.

Сделка нуждается в одобрении Минфином США, поскольку в российском самолете более 10 процентов американских комплектующих. Российские власти заявляли, что производитель самолета работает над сокращением доли американских компонентов. Однако, по словам Самани, российская компания “не смогла этого сделать” в срок – замена комплектующих потребует много времени.

Российские самолеты предназначались авиакомпаниям Iran Aseman Airlines и Iran Air Tours.

В декабре глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде заявил, что стране необходимо около 500 новых самолетов. Тегеран уже заказал 100 самолетов у Airbus, 80 – у Boeing и 20 – у итальянско-французского производителя самолетов ATR, но после выхода США из ядерной сделки Минфин страны заблокировал поставки. До отзыва лицензий в Иран успели доставить 16 самолетов – 13, произведенных ATR, и три – Airbus.

Sukhoi Superjet 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Его эксплуатация начата в 2011 году. Крупнейший заказчик этих самолетов – “Аэрофлот”.