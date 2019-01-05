Суббота, 5 января 2019

Британская контрразведка опасается, что Россия развертывает в стране новую шпионскую сеть. Об этом поздно вечером в субботу сообщила The Telegraph со ссылкой на неназванных правительственных чиновников.

Сеть агентов ГРУ, говорится в публикации, после отравления Сергея Скрипаля была сильно прорежена. В частности, Британия выслала 23 шпиона, работавших в стране под дипломатическим прикрытием. На восстановление сети ГРУ, заметил один из собеседников газеты, потребуются годы.

Теперь же предполагается, что шпионской работой в Британии занялась Служба внешней разведки и новая сеть состоит именно из ее агентов. Это, отмечается в публикации, вызывает в Лондоне серьезное беспокойство, поскольку СВР имеет репутацию более профессиональной спецслужбы, чем ГРУ.

“То, чего мы не знаем об СВР, беспокоит нас сильнее, чем все то, что нам известно о ГРУ”, – заметил изданию некий крупный чиновник правительства.

Согласно парламентскому отчету, на который ссылалось The Telegraph, в Соединенных Штатах сейчас работает свыше 100 агентов СВР. Что же касается Британии, то, согласно этому документу, именно СВР убила Гарета Уильямса – прикомандированного к разведке страны Ми-6 специалиста Центра правительственной связи (британской службы кибербезопасности).

32-летний Уильямс погиб 16 августа 2010 года. Сообщалось, что он для получения сексуального удовлетворения забрался в чемодан и закрыл крышку, а наружу выбраться не сумел и задохнулся. Между тем независимый коронер не исключала, что смерть могла произойти при “преступном посредничестве”. Отмечалось, что, несмотря на летнюю погоду, в квартире покойного было включено отопление. Высказывалось предположение, что таким образом убийцы хотели ускорить процесс разложения тела, чтобы уничтожить улики. Также сообщалось, что на внешней стороне чемодана, в том числе на замке, биологические следы покойного обнаружены не были.

Указывалось, что часть работы Уильямса касалась России. Он помогал американскому АНБ отслеживать международные маршруты отмывания денег.

Между тем The Telegraph теперь передала, что, согласно парламентскому отчету, Уильямса убили после того, как тот выяснил личность российского шпиона в Центре правительственной связи.