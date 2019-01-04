Подписан указ об автокефалии Православной церкви Украины
Подписан указ об автокефалии Православной церкви Украины
В субботу, 5 января, на церемонии в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает УНИАН.
Церемония подписания состоялась в соборе святого Георгия в Стамбуле, являющемся резиденцией Константинопольского патриарха. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко, спикер парламента Андрей Парубий, экс-президент Украины Виктор Ющенко и другие гости.
Таким образом, ПЦУ стала 15-й поместной православной церковью.