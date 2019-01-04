Пятница, 4 января 2019

“Роскосмос” потребовал от NASA официальных разъяснений относительно подготовки визита гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина в США. Соответствующее заявление “Роскосмос” поместил на своем сайте.

“Подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена”, – отметил “Роскосмос”.

В октябре прошлого года директор NASA Джим Брайденстайн во время визита в Россию пригласил Рогозина посетить США, чтобы встретиться с сотрудниками американского космического агентства, а также с некоторыми подрядчиками. NASA, объявил он, добилось, чтобы США временно вывели Рогозина из-под санкций. Визит был запланирован на февраль.

Между тем в нынешнюю пятницу, передало USA Today, пресс-секретарь директора NASA Меган Пауэрс заявила, что визит Рогозина придется отложить на неопределенный срок. В комментарии ТАСС Пауэрс пояснила, что “Роскосмосу” направлено официальное уведомление о том, что визит откладывается, однако лично Брайденстайн с Рогозиным на этот счет не связывался.

В субботу РИА “Новости” сообщило со ссылкой на неназванный источник в космической отрасли, что поездка гендиректора “Роскосмоса” в США может быть вовсе отменена из-за “позиции определенных политических кругов”.

Рогозин стал одним из первых фигурантов санкционного списка США. Финансовые и визовые ограничения в его отношении Вашингтон ввел 17 марта 2014 года, на другой день после “референдума” об аннексии Крыма. На тот момент Рогозин занимал пост вице-премьера – куратора оборонно-промышленного комплекса.