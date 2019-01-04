Пятница, 4 января 2019

Сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер, лидер демократов в верхней палате Конгресса, подготовил проект резолюции против снятия санкций со структур российского олигарха Олега Дерипаски – En+, “Русала” и “Евросибэнерго”. Об этом в пятницу сообщил The Daily Beast, приведя ссылку на текст документа.

“Я делаю это не потому, что убежден в необходимости заблокировать решение – я пока не определился на этот счет, – а для того, чтобы сохранить процедурные возможности для внесения такой резолюции по итогам обсуждения”, – пояснил изданию Шумер.

Недовольство решением Минфина США о снятии санкций со структур Дерипаски выразили в беседах с The Daily Beast и другие представители демократов как в Сенате, так и в Палате представителей.

Если Конгресс выскажется против принятого решения, то в силу оно не вступит. Между тем, отмечается в публикации, провести соответствующую резолюцию будет крайне непросто. Для начала документ должен будет получить простое большинство голосов в обеих палатах. Однако если в Палате представителей большинство мест занимают как раз демократы, то в Сенате – наоборот, республиканцы. Далее, пишет издание, в случае принятия резолюции президент Дональд Трамп почти наверняка наложит на нее вето. Чтобы преодолеть его, за резолюцию повторно должны проголосовать не меньше двух третей членов каждой из палат.

Об отмене санкций против структур Дерипаски Минфин США объявил 19 декабря прошлого года. Министр Стивен Менушин пояснил, что фирмы олигарха выполнили требования ведомства, обязавшись существенно уменьшить долю Дерипаски в своем капитале и выйти из-под контроля олигарха. Лично Дерипаска санкции при этом не снимаются; его активы остаются заморожены.

Уже утром 20-го числа акции En+ и “Русала” резко выросли в цене – на величину до 48 процентов.