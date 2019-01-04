Пятница, 4 января 2019

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает “Украинская правда”.

Церемония состоялась в кафедральном соборе Святого Георгия на территории патриаршей резиденции Фанар в Стамбуле. Присутствовали митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, ряд министров и экс-президент страны Виктор Ющенко.

В соборе прошел молебен на украинском языке. Затем Варфоломей зачитал греческий текст томоса, написанный на пергаменте каллиграфом Лукой, иеромонахом афонского монастыря Ксенофонт.

В воскресенье, в канун Рождества по украинскому православному календарю, патриарх вручит свиток с текстом томоса митрополиту Епифанию.

Между тем Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, так прокомментировал ТАСС подписание томоса: “Патриарх Варфоломей сегодня окончательно оторвал себя от мирового православия, вступив в раскол”. Волков также заявил, что “подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию”.

В подобном ключе высказался и председатель отдела Московской патриархии по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. В своем телеграм-канале он назвал подписание томоса в канун Рождества попыткой “некоторых украинских политиков с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине”, а сам томос – “бумагой, являющейся результатом неуемных политических и личных амбиций”.

Автокефальная поместная православная церковь Украины была образована 15 декабря прошлого года на соборе в Киеве путем объединения Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Объединение поддержали и два митрополита УПЦ Московского патриархата – Винницкий Симеон и Переяслав-Хмельницкий Александр. Однако большинство архиереев Московского патриархата на Украине собор осудили. Синод УПЦ МП низложил Симеона и Александра, запретил их в служении и предал анафеме.

Между тем большинство лидеров христианских конфессий, включая папу Римского Франциска, так же как и правительства государств, признали собор и избрание Епифания.

В октябре, после решения Константинополя вывести УПЦ из подчинения Москве, Священный синод РПЦ объявил о разрыве евхаристических отношений со Вселенской патриархией.

Болезненно отреагировали и российские власти. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда пригрозил “защитить интересы православных” на Украине, если конфликт УПЦ КП и УПЦ МП “войдет в русло противоправных действий”.