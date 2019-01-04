Пятница, 4 января 2019

Все 30 российских детей и подростков, прилетевшие 30 декабря в Москву из Багдада после пребывания со своими матерями в иракских тюрьмах, выписаны из столичного Научного центра здоровья детей и переданы родственникам. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Как говорится в публикации, 23 ребенка отправились в Дагестан, пятеро – в Чечню и по одному – в Кабардино-Балкарию и Татарию. Эти данные расходятся с информацией главы Чечни Рамзана Кадырова, который первым объявил о возвращении детей из Ирака, – не совпадают ни списки регионов, ни распределение детей по ним.

По результатам обследований, говорится на сайте Кузнецовой, части детей назначено лечение и выданы необходимые препараты. Наблюдаться они будут по месту жительства.

Между тем “Кавказский узел” передает со ссылкой на неназванного чиновника аппарата Кадырова, что в психологической реабилитации и лечении нуждаются практически все возвращенные дети. “Некоторые крайне измождены, – заметил собеседник издания. – Они продолжительное время находились под обстрелами и бомбежками, затем несколько месяцев провели со своими матерями в крайне тяжелых условиях в тюрьме Багдада”.

В свою очередь, психолог по имени Асет рассказала “Кавказскому узлу”, что вернувшиеся дети фактически не знают русского языка. По-русски немного говорят только подростки, однако и они предпочитают объясняться на арабском.

Сведения о возрасте вернувшихся у Кузнецовой и у кадыровского чиновника разнятся. Если на сайте детского омбудсмена заявляется о детях и подростках 3-15 лет, то, по данным собеседника “Кавказского узла”, это 14 мальчиков и 16 девочек в возрасте от 3 до 13 лет.

Всего, говорится на сайте Кузнецовой, рабочая группа по возвращению несовершеннолетних россиян располагает информацией о 699 детях, вывезенных родителями на Ближний Восток. Между тем еще часть детей родились уже в Ираке или Сирии. С ними, заметил “Кавказскому узлу” кадыровский чиновник, “дела обстоят намного сложнее”. “Приходится брать ДНК-анализы у их родственников, чтобы подтвердить степень родства, решать вопросы установления гражданства и так далее, – пояснил собеседник издания. – Это очень тяжелая и кропотливая работа, которая требует серьезных усилий, в том числе и дипломатических”.

В женской тюрьме Багдада находились 115 российских детей и подростков; соответственно, теперь, после прибытия на родину первой группы, их остается 85. Сейчас ведется работа для возвращения в Россию еще 36 человек.

В начале прошлого года сообщалось, что всем россиянкам от 14 лет, побывавшим на территориях, которые контролировались ИГ, иракские власти предъявляют обвинения по двум статьям УК страны – о терроризме и о незаконном пересечении границы. 17 апреля две приезжие из Дагестана были осуждены к пожизненным срокам; такой же приговор 29 апреля вынесли еще 19 гражданкам России. Между тем четырех гражданок других государств, проходивших вместе с россиянками по первому из этих дел, приговорили к смертной казни.

Член кадыровского Совета по правам человека Хеда Саратова, входящая в рабочую группу по возвращению детей, упоминала и о других приговорах гражданкам России – не к пожизненным, а к длительным определенным срокам.