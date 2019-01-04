Пятница, 4 января 2019

72-летний россиянин Дмитрий Макаренко арестован в США по делу о незаконном экспорте военных товаров из этой страны на родину. Такую информацию в четверг сообщила Saipan Tribune.

Макаренко, прописанный во Владивостоке, был задержан в Сайпане, столице Северных Марианских Островов – владения Соединенных Штатов в центральной части Тихого океана. В тюрьму его отправили 29 декабря.

Основанием стал ордер на арест, выданный судом Южного округа Флориды по запросу ФБР 15 июня 2017 года. Ранее в тот же день большое жюри этого суда заочно предъявило Макаренко обвинение по одному эпизоду экспорта военных товаров без лицензии и двум – отмывания денег.

Теперь россиянин ожидает в Сайпане суда об отправке во Флориду.

Сообщник Макаренко – Владимир Невидомый из города Халландейл-Бич на юге Флориды, владелец фирмы Primex Group Inc., – в июне прошлого года уже был осужден в своем штате к 2 годам 2 месяцам тюрьмы.

Эпизоды дела датированы временем с апреля примерно по ноябрь 2013 года. Макаренко в это время находился в России; связь с Невидомым он поддерживал по электронной почте. В апреле россиянин заказал сообщнику два прибора ночного видения 4TN MARS 4×4 для винтовок. Производитель, пояснил Макаренко, отказался продать ему товар непосредственно, указав на незаконность сделки. Невидомый закупил приборы и в июне отправил их морем в Россию.

Еще один такой же прибор Невидомый послал сообщнику месяцем позже, во исполнение июньского заказа.

Также в апреле 2013-го Макаренко заказал сообщнику тепловизор. Прибор марки ODIN 61BW Невидомый отправил в Россию в августе.

В июле Макаренко обратился с новым заказом – на 1000 винтовочных капсюлей. В октябре Невидомый послал капсюли фирмы Sellier & Bellot из Халландейл-Бича во Владивосток. Однако Служба таможенного и пограничного контроля США уведомила россиянина о том, что груз задержан. 20 ноября Макаренко направил Невидомому письмо с вопросом “Что будем делать?”.

По словам адвоката Макаренко, против отправки во Флориду россиянин не возражает.