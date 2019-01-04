Пятница, 4 января 2019

Три мирных жителя, в том числе ребенок, погибли в пятницу в результате серии налетов российской авиации на окрестности города Дар-Таазза на западе сирийской мухафазы Халеб (Алеппо). Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

Как следует из этой и предыдущей публикаций по теме, еще 13 гражданских лиц, в том числе как минимум один ребенок, получили ранения. Отмечается, что некоторые пострадавшие в критическом состоянии. В этой связи SOHR не исключает, что число погибших увеличится.

Всего за пятницу было совершено около 10 налетов на западные местности мухафазы. Помимо Дар-Тааззы бомбардировкам подверглись районы Алеппо Хан-эль-Асаль, Хамадания и Захра, а также Нильская улица, деревни Мансура и Эр-Рашидин (ближние пригороды Алеппо), поселки Урум-эль-Кубра, Кафр-Наха и Хаян, деревни Кафр-Джум и Эль-Мухандасин. Россияне прикрывали войска диктатора Башара Асада и лояльные ему нерегулярные формирования, которые продолжают бои с исламистами и умеренными повстанцами. Бомбардировки прекратились только за полночь.

Между тем в субботу утром ракетному обстрелу подверглась местность на востоке мухафазы Идлиб, граничащей с Алеппо.

17 сентября 2018 года Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в мухафазе Идлиб демилитаризованную зону, разделяющую силы Асада и повстанцев. Между тем, по данным SOHR на субботу, за 110 дней, прошедших с момента подписания соглашения, число убитых и раненых как среди гражданского населения, так и среди комбатантов Асада и повстанцев достигло 173 человек.