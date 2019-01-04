Пятница, 4 января 2019

В Гвинейском заливе пираты атаковали следовавшее под флагом Панамы судно MSC Mandy и захватили шестерых членов команды – граждан России. Об этом в пятницу днем сообщил PortNews со ссылкой на информацию Росморречфлота.

Как уточнял Интерфакс, ссылаясь на данные посольства России в Бенине, нападение произошло еще в ночь на 2 января. Судно находилось в 20 морских милях (37 километрах) от бенинского порта Котону. По данным PortNews, на борту были 24 члена команды: 23 россиянина и 1 украинец. Интерфакс приводил иные данные, сообщая о 26 моряках: 20 россиянах, 4 украинцах и 2 гражданах Грузии.

На борт MSC Mandy ворвались от 7 до 9 пиратов, вооруженных тремя автоматами Калашникова, а также ножами и мачете. Два часа преступники грабили экипаж, а затем удалились, забрав с собой капитана, его старшего и третьего помощников, боцмана, фиттера-сварщика и повара. Среди оставшихся на борту членов команды пострадавших нет.

После нападения судно по указанию владельца проследовало в нигерийский порт Лагос. Туда прибыл сменный старший помощник капитана. Он должен отвести судно обратно в Котону, чтобы забрать на борт шестерых новых членов экипажа, которые явятся взамен похищенных.

В российском МИДе заверили, что консульские отделы в Бенине и Нигерии занимаются вопросом освобождения похищенных.

В субботу утром председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в связи с пиратской атакой.