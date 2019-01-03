Четверг, 3 января 2019

Верховный суд Индии 3 января потребовал любыми способами извлечь на поверхность горняков, которые уже третью неделю остаются отрезанными от внешнего мира в шахте в северо-восточном штате Мегхалая, или их тела.

"Мы не удовлетворены ходом спасательной операции, – цитирует ТАСС заявление судей ВС. – Независимо от того, все ли они (шахтеры) мертвы, или кто-то жив, а кто-то погиб, или все они живы, их следует достать. Мы молим Всевышнего, чтобы они остались живы".

13 декабря группа из 20 шахтеров спустилась в закрытый ранее рудник на глубину около 110 метров для незаконной добычи угля. Горняки попали в шахту через "крысиную нору" – узкий проход, который используют местные жители для того, чтобы доставать уголь, несмотря на то, что работы на этом руднике запрещены.

По невыясненным пока причинам в шахту внезапно стала поступать вода. Пятерым шахтерам удалось выйти наружу и позвать на помощь. Сначала вызволить остальных горняков из шахты пытались местными силами, затем были привлечены спасатели из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (National Disaster Response Force).

Потом к поисково-спасательной операции подключились водолазы Военно-морских сил страны. Также были доставлены мощные насосы по откачке воды. Однако пока дайверам не удалось добраться до шахтеров. Ситуация осложняется тем, что схемы "крысиных нор" и шурфов на этом руднике не существует и ориентироваться в затопленных ходах под землей водолазам крайне трудно, отмечается в публикации.