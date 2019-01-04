Пятница, 4 января 2019

Почти 1000 полицейских из Англии и Шотландии в январе начнут проходить подготовку для переброски в Северную Ирландию на случай ожидаемых там протестов в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Об этом в четверг вечером сообщила The Guardian.

Усиления запросила сама североирландская полиция.

Согласно условиям соглашения между Лондоном и Брюсселем Северная Ирландия должна будет обеспечить прозрачность границы с Республикой Ирландией – членом Евросоюза, а также соблюдать ряд норм ЕС. Волнений власти региона ожидают в том случае, если британский парламент эту сделку не одобрит и британским властям придется реализовать так называемый жесткий вариант Brexit.

Первоначально соглашение предполагалось выставить на ратификацию в Палате общин 11 декабря, однако днем раньше премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование. Она пояснила, что при существующем раскладе сил большинство депутатов сделку с ЕС отвергнут.

Вернуться к обсуждению документа в нижней палате планируется на будущей неделе, а провести голосование по существу – в середине января.