Четверг, 3 января 2019

Гражданин США Пол Уилан, арестованный в Москве по “шпионскому” делу, имеет также подданство Великобритании. Об этом в четверг вечером сообщила The Guardian.

Консульство королевства в Москве получило запрос Уилана о помощи и теперь добивается доступа своего чиновника к арестованному.

В пятницу “Радіо Свобода” передало, что у Уилана есть и гражданство Ирландии. Посольство этой страны в Москве также потребовало обеспечить встречу консула с обвиняемым.

Первоначально Уилан, родившийся в Канаде в семье британских подданных, упоминался в публикациях российских СМИ как гражданин Соединенных Штатов. Между тем на днях МИД Канады объявило, что в России арестован канадский гражданин; в то же время министерство не уточнило имени арестованного и обвинения, которое ему инкриминировано. Дэвид Уилан, живущий в Канаде брат-близнец американца, затруднился ответить на вопрос, сохранил ли тот и канадское гражданство.

О деле Уилана ФСБ объявила 31 декабря. Как утверждалось, американца задержали 28-го числа “при проведении шпионской акции”. На другой день Лефортовский райсуд Москвы отправил Уилана в СИЗО. Арестованному предъявлено обвинение по статье 276 УК (шпионаж), предусматривающей от 10 до 20 лет колонии.

Утром в четверг “Росбалт” передавал, что Уилана схватили в московской гостинице “Метрополь” после встречи с неким знакомым россиянином, который передал ему флэшку с секретной информацией о “штатном составе различных ведомств и служб”. Как говорилось в публикации, ФСБ заявляет, что американец в интернете знакомился с россиянами, а затем пытался их завербовать. Источник “Росбалта” утверждал, что некоторые из контактов Уилана “были заранее отслежены и отобраны американскими спецслужбами как лица, которые могут иметь доступ к секретной информации”.

Между тем 1 января сообщалось, что Уилан 22 декабря прибыл в Москву на свадьбу к бывшему сослуживцу по американской морской пехоте, который женился на россиянке. Утром в день задержания, 28-го числа, американец провел для молодоженов и гостей свадьбы экскурсию по Кремлю. Между тем на торжества вечером того же дня Уилан не пришел. Тогда американцы и подали заявление о его исчезновении.

2 января госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленно освободить Уилана. В тот же день арестованного посетил в московском СИЗО “Лефортово” американский посол в России Джон Хантсман.

Уилану 48 лет, в США он жил с детства. На службу в морскую пехоту поступил в 1994 году; в середине 2000-х дважды был в командировке в Ираке. Дослужился до звания старшего сержанта. В 2008-м Уилана уволили из армии, после того как он был осужден по нескольким эпизодам хищений. Поселился в пригороде Детройта, штат Мичиган, и устроился начальником службы международной безопасности фирмы BorgWarner – производителя деталей для автомобилей.

Уилан неоднократно приезжал в Россию как турист; по данным американских СМИ, первый раз – еще в 2007 году. Он немного знает русский язык; именно на русском написана часть постов на его ВК-странице.