Пятница, 4 января 2019

Росгвардия утверждает, будто на территорию России проник крымскотатарский отряд, целью которого является совершение диверсионно-террористических актов. Факсимиле ориентировки спецслужбы в четверг поздно вечером опубликовал на своей ФБ-странице председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Как утверждается в бумаге, деятельность диверсионной группы курирует 50-летний Ленур Люманов, названный силовиками одним из командиров крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана, а также координатором гражданской блокады Крыма и проведенного в ходе нее подрыва опор ЛЭП, которые вели с континентальной Украины на аннексированный Россией полуостров.

Собственно в группу, говорится в ориентировке, входят предположительно 10 человек. Это 60-летний Ризван Абдулкадыров (также названный одним из командиров батальона им. Челебиджихана), 54-летний Рустем Аблятифов (согласно информации Росгвардии, один из командиров “Крымской сотни” “Правого сектора” и приверженец “Хизб ут-тахрир”), 33-летний Рустам Ализаде (позывной Медведь), 29-летний Сергей Величко (позывной Чили; назван бойцом батальона им. Челебиджихана; указывается, что Величко до 2048 года запрещен въезд в Россию), Дмитрий Горошко (утверждается, что он был одним из исполнителей подрыва опор ЛЭП во время гражданской блокады Крыма), некто Рустем Муслим Хаджи, 37-летний Александр Корниевский (позывной Кулибин, якобы еще один подрывник ЛЭП и боец батальона им. Челебиджихана), 54-летний Дилявер Сейтумеров (упомянут как командир этого батальона), неустановленное лицо с позывным Чингиз (будто бы еще один подрывник ЛЭП) и 46-летний Мавлюд Шакиров (согласно ориентировке – “участник крымскотатарских НВФ, действующих на территории Херсонской области”).

“Тут тебе и директор средней общеобразовательной школы в Херсонской области, и докторант одного из турецких вузов, а также другие не менее хорошие и честные люди, – прокомментировал список Чубаров. – Мы не исключаем того, что эти бредовые утверждения, содержащиеся в “ориентировке”, уже внесены российскими оккупантами в сфальсифицированные ими протоколы допросов граждан Украины, незаконно лишенных свободы, либо готовятся к внесению в ближайшее время”.

Председатель Меджлиса добавил, что с некоторыми фигурантами списка созвонился по телефонам, указанным в ориентировке. “Все они, вместо того чтобы пребывать, как указывается в документе, “на территории Российской Федерации”, почему-то находились по месту своего постоянного проживания на материковой Украине”, – заметил Чубаров.

Директором школы работает Люманов, председатель Херсонского регионального меджлиса. Аблятифов до аннексии Крыма возглавлял крымскотатарский Институт гражданского общества. Сейтумеров – член гражданского корпуса “Аскер”, во время гражданской блокады был комендантом палаточного городка активистов у КПП “Каланчак”.

Бывшего бойца батальона “Айдар” Корниевского вместе с еще двумя добровольцами АТО в апреле прошлого года отправили в СИЗО по делу о незаконном изготовлении оружия. Фигурантам среди прочего вменили изготовление автомата, из которого в октябре 2017-го была убита другая участница АТО – чеченская эмигрантка Амина Окуева. Между тем несколько месяцев назад стало известно, что Корниевский освобожден из изолятора.

С 2016 года в Крыму было сфабриковано четыре дела “украинских диверсантов”, по которым привлекли 10 человек. Восьмерым дали сроки до восьми лет; при этом части арестованных в окончательной редакции обвинения статья о диверсии инкриминирована так и не была – их осудили по статьям об оружии, наркотиках или заведомо ложном сообщении о теракте. Суд над еще двумя “диверсантами” продолжается с августа 2018-го в Севастополе.

В июле прошлого года в Симферополе в особом порядке был осужден харьковчанин Александр Стешенко. Он получил два года колонии-поселения по обвинению в поджоге дома Эмирали Аблаева – главы не признаваемого джамаатами коллаборантского муфтията Крыма и Севастополя. Утверждалось, будто Стешенко входил в экстремистскую группу, организованную по указанию Чубарова и при поддержке СБУ.

Кроме того, на полуострове сфабрикован ряд дел о членстве в батальоне им. Челебиджихана. В октябре в СИЗО был отправлен 22-летний Дилявер Гафаров, житель Кировского района Крыма. В прошлом месяце арестовали 57-летнего Энвера Бекирова, инвалида I группы. Бекирова, постоянно жившего на Херсонщине, схватили при въезде в Крым, куда он направлялся навестить мать, прежде чем лечь на очередную операцию. Необходимой медицинской помощи в СИЗО политзеку не оказывают; здоровье его серьезно ухудшилось.