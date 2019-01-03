Четверг, 3 января 2019

В интернете опубликованы личные данные и документы сотен германских политиков, включая канцлера Ангелу Меркель. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как передавал ARD, из партий, представленных в Бундестаге, утечка не затронула лишь ультраправую “Альтернативу для Германии”. Между тем Deutsche Welle пишет, что пострадали члены всех без исключения парламентских партий. Речь идет о депутатах как Бундестага и Европарламента, так и ландтагов (парламентов земель), а также политиках муниципального уровня. Кроме того, в числе пострадавших оказался ряд журналистов и деятелей культуры.

В Сеть попали данные банковских карт, номера телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы, в частности паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партийных съездов, а также записи чатов.

Ссылки на похищенные данные распространялись в Твиттере в конце декабря. Они сопровождались комментарием о “предрождественском сюрпризе”. Однако внимание на архив обратили лишь вечером 3 января.

Расследованием инцидента занялись Федеральное ведомство уголовной полиции, Федеральная служба защиты Конституции и Федеральное управление информационной безопасности. Доступ к опубликованным данным спецслужбы блокируют.

Преступники пока не обнаружены; непонятны и их мотивы. Проверяются как версия хакерской атаки, так и предположение о том, что информацию опубликовал кто-то из чиновников, имеющих доступ к ней по работе. Уже выяснено, что через правительственную локальную сеть утечки не происходило. Сейчас исследуется внутренняя сеть Бундестага.

Отмечается, что какого-либо системного подхода у злоумышленников не было – они опубликовали все, что удалось похитить.

Что касается Меркель, то в открытом доступе помещены адреса ее электронной почты и номер факса, а также несколько писем. По словам заместителя пресс-секретаря федерального правительства Мартины Фиц, конфиденциальных или секретных материалов среди опубликованных данных Меркель нет.

Относительно других пострадавших заявляется, что в их документах по итогам предварительного изучения также не обнаружено секретных или политически важных материалов. В то же время власти заметили, что пока изучена не вся информация.

Указывается также, что ущерб от преступления может оказаться значительным, поскольку был похищен большой объем данных. Политические партии Германии занимаются оценкой этого ущерба.