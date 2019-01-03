Четверг, 3 января 2019

Администрация ИК-1 строгого режима в аннексированном Симферополе отправила фигуранта первого дела “украинских диверсантов” Андрея Захтея в ШИЗО. Об этом в четверг сообщила на своей ФБ-странице жена политзека Оксана Захтей.

В комментарии “Крым.Реалиям” в пятницу Оксана Захтей уточнила, что в изолятор мужа отправили предположительно 3 января в первой половине дня. Срок взыскания, как и его причину, собеседница издания назвать затруднилась. Согласно пункту “в” части 1 статьи 115 российского УИК (меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы) максимальная продолжительность пребывания в ШИЗО составляет 15 суток.

В последнее время, продолжила Оксана Захтей, муж не сообщал ей о назначении ему каких бы то ни было взысканий. “Но мне известно, – добавила она, – что пару недель назад ему угрожали: мол, отправишься в карцер (правильно – в ШИЗО; карцеры действуют в следственных изоляторах. – Ред.), как минимум на 15 дней. С чем были связаны эти угрозы, мне тоже не известно”.

Захтею 43 года, он уроженец Львовщины. В молодости был дважды судим украинскими судами. Последнее время перед похищением жил в Саках на западе Крыма, подрабатывал частным извозом. Имел российское гражданство. Получил ли он его до или после аннексии региона, не уточнялось.

В ночь на 7 августа 2016 года Захтей был похищен ФСБ на севере Крыма, куда выехал за пассажирами по звонку. В последующие несколько дней он подвергался жестоким пыткам, в результате которых дал признательные показания о подготовке диверсий на аннексированном полуострове. Однако после помещения в СИЗО-1 в Симферополе политзек эти показания дезавуировал.

Однако в июне следующего года политзек пошел на сделку с прокуратурой. 16 февраля 2018-го верховный суд аннексированного Крыма в особом порядке приговорил Захтея к шести с половиной годам строгого режима по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии в составе организованной группы), части 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы), части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы), статье 324 (незаконное приобретение официального документа) и части 3 статьи 327 российского УК (использование заведомо подложного документа). В связи с последними двумя обвинениями политзека еще на этапе следствия лишили российского гражданства.

При этом, несмотря на сделку с прокуратурой, Захтей отказался давать показания против второго фигуранта дела – активиста из Запорожской области Украины, бывшего участника АТО Евгения Панова, который последовательно отрицал вину. На следствии Захтей настаивал, что до ареста с Пановым знаком не был; это же он подтвердил и в мае прошлого года на суде над активистом. Панова осудили к восьми годам строгого режима.

О доставке Захтея в симферопольскую ИК-1 жена политзека узнала 8 июня. В те же дни она сообщила “Крым.Реалиям”, что в результате пыток и почти двухлетнего содержания в СИЗО здоровье политзека серьезно ухудшилось. Во время пыток Захтею сломали ребра; переломы срослись неправильно, и на их месте у него образовались болезненные “узлы или своего рода наросты”, как описала их жена. “Он все время туго подвязывается простыней в области ребер, чтобы легче дышалось и спалось. Эластичный бинт в СИЗО не достать, – заметила Оксана Захтей. – Сидеть долго или лежать на правом боку он не может”.

Такие же узлы у политзека появились после пыток и на запястьях. Кроме того, рассказала жена, из-за питания в СИЗО у Захтея обострились язва желудка, а из-за содержания в полуподвале – хронический гайморит. “О состоянии зубов я даже говорить не хочу – просто встал как-то утром, и нашел на койке выпавший зуб”, – сообщила жена политзека.

Месяц спустя, после первого длительного свидания с мужем в колонии, Оксана Захтей заметила: “Психологически – это немного другой человек, нервный. Здоровье – это отдельная тема, его нужно будет долго ставить на ноги, после того, как он выйдет”.

В начале ноября, после очередного свидания, жена политзека рассказала, что у Захтея также сильно испортилось зрение. Также она сообщила: “Категорически не хочет вспоминать события августа 2016 года. Я могу невзначай вспомнить те дни, а он сразу начинает нервничать. Говорит: мне на всю жизнь хватит того, что со мной делали тогда”.

В конце июня Захтея в колонии посетила депутат Госдумы от “Единой России”, бывшая прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская.