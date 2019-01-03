Четверг, 3 января 2019

Завершив осмотр фрагментов завала, изъятых в Магнитогорске с места обрушения подъезда жилого дома, следователи и эксперты СКР так и не обнаружили следов взрывчатых веществ или их компонентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Об отсутствии следов взрывчатки СКР заявлял и вечером во вторник, подводя промежуточные итоги осмотра.

Таким образом, версию теракта, на которой, ссылаясь на неназванных силовиков, настаивали Znak.com и 74.Ru, следственное ведомство не подтверждает. В ФСБ уже сразу после катастрофы заявляли, что ее причиной стал взрыв бытового газа.

Подъезд 10-этажного дома по адресу пр-т Маркса, 164/2 обрушился ранним утром 31 декабря. Упали перекрытия в квартирах между 3-м и 10-м этажами в сегменте, располагавшимся над аркой.

В катастрофе погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Шестерых пострадавших, из которых двое детей, удалось спасти из-под завалов. Спасательная операция продолжалась до вечера 3 января.

В Магнитогорске был введен режим чрезвычайной ситуации. В город 31-го вылетали Владимир Путин и председатель СКР Александр Бастрыкин.

Между тем Znak.com упорно писал о теракте и проверках силовиков. Как утверждалось, в квартире обрушившегося подъезда, где жил гражданин Таджикистана, нашли следы гексогена.

В дальнейшем это же издание передавало, что квартиру на 3-м этаже, прямо над аркой, за день до взрыва снял некий приезжий из Средней Азии. Заявлялось, что после взрыва силовики, изучив записи с камер видеонаблюдения поблизости, обратили внимание на мужчину, утром 31 декабря вышедшего из дома без вещей. “Оперативные мероприятия”, говорилось в публикации, показали, что он “может быть причастен к экстремистской деятельности”.

После этого, сообщал Znak.com, по всему городу началась проверка в местах массового пребывания людей. У торгового центра “Континент” задержали бомжа, доставшего из урны мобильник. Как утверждалось, мобильник был соединен проводами с самодельной бомбой, однако бомж непонятным образом так оборвал провода, что бомба не сработала.

Вечером 1 января в Магнитогорске три человека погибли в загоревшейся маршрутке. Официально заявлялось, что в “Газели” взорвались два газовых баллона. Znak.com, однако, утверждал, что в машине ехали трое террористов, которые вступили в перестрелку с пытавшимися задержать их силовиками, а взорвалась в маршрутке бомба, начиненная гильзами.

На маршрутку, говорилось в одной из публикаций издания, силовики вышли, установив контакты лиц, предположительно причастных к закладке бомбы у “Континента”. Заявлялось, что “Газель” находилась неподалеку от торгового центра.

В ночь на 2-е число, передавал ряд изданий, омоновцы с кинологами проводили некую операцию в двух домах по проспекту Ленина. Одни жильцы рассказывали, что их не выпускали из квартир, объясняя, что на 7-м этаже ловят подозреваемого; сообщалось о звуках, напоминающих выстрелы. Другие заявляли, что омоновцы и чиновники СКР объявили о бомбе, заложенной в доме.

Позже Znak.com написал, что как раз в ночь на 2 января на съемной квартире был убит четвертый подозреваемый в причастности ко взрыву на проспекте Маркса. Высказывалось предположение, что в домах на проспекте Ленина как раз и велась облава на предполагаемого террориста.