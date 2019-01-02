Среда, 2 января 2019

Беглый и.о. посла КНДР в Риме попросил политубежище в Италии, сообщила пресса

Бывший фактический руководитель посольства КНДР в Риме Чо Сон Гиль попросил политического убежища в Италии, сообщили 3 января южнокорейские СМИ. В частности, по данным газеты Chosun Ilbo, что 48-летний Чо Сон Гиль пытается получить политубежище и с начала декабря 2018 года находится под защитой итальянских властей.

Официально эта информация пока не подтверждена. Итальянское агентство ANSA сообщило со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Италии, что в ведомстве "нет информации об обращении за предоставлением политического убежища высокопоставленного северокорейского дипломата", передает ТАСС.

Разведка Южной Кореи подтвердила исчезновение Чо Сон Гиля вместе с супругой незадолго в ноябре прошлого года. "У исполнявшего обязанности посла Чо Сон Гиля в конце ноября 2018 года заканчивался срок полномочий, и в начале ноября он бежал из посольства", – цитирует РИА "Новости" данные южнокорейской разведки.

Чо Сон Гиль фактически руководил работой дипмиссии КНДР в Риме после того, как Италия выслала в 2017 году северокорейского посла Мун Чон Нама после очередного ядерного испытания Пхеньяна.

В администрации Южной Кореи заявили, что ничего не знают о судьбе Чо Сон Гиля. Обычно власти иностранных государств, в которых пытаются скрыться представители КНДР, информируют о таких случаях Южную Корею, где перебежчики в конце концов и оказываются, отмечает ТАСС. Так, в августа 2017 года советник-посланник посольства КНДР в Великобритании Тхэ Йон Хо вместе с супругой и детьми перебрался в Южную Корею.

Однако в настоящее время на фоне мер по установлению доверия между КНДР и Южной Кореей побег дипломатов может усложнить ситуацию, поскольку Пхеньян может потребовать их возвращения, замечает агентство.