Среда, 2 января 2019

У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает “Росбалт” со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Как утверждается, операция по задержанию Уилана прошла в гостинице “Метрополь”, где остановился американец. Его схватили после встречи с неким россиянином, с которым, по утверждению “Росбалта”, Уилан “познакомился достаточно давно” и “неоднократно пытался завербовать и использовать его в качестве агента для получения информации, касающейся штатного состава различных ведомств и служб”. Уилан, говорится в публикации, “получил прямо в номере” флешку с секретной информацией, а через пять минут после этого в номер ворвались сотрудники ФСБ.

По версии ФСБ, Уилан для вербовки россиян знакомился с ними на сайтах и форумах, при этом “рассказывал о своей любви к России, желании совершенствовать знания русского языка, побывать в Москве и т.д.”. По мнению источника, часть контактов Уилана “были заранее отслежены и отобраны американскими спецслужбами как лица, которые могут иметь доступ к секретной информации”.

“Наладив за два года прочные контакты с россиянами в интернете, Уилан стал лично посещать Москву. При этом он делал вид, что прилетел в столицу РФ “потусоваться”, и непременно встречался со своими интернет-знакомыми, – говорится в публикации. – “За бутылочкой” гражданин США пытался выяснить, располагает ли знакомый сведениями, представляющими интерес для американских спецслужб, или имеет ли кто-то из его ближнего круга доступ к подобной информации. Если “объект” казался американцу потенциально интересным, то Уилан старался наладить с ним максимально доверительные отношения, даже бывал на семейных праздниках. Попутно иностранец проводил “обработку”, необходимую для получения нужных сведений”.

В американских СМИ сообщалось, что Уилан начал посещать Россию в 2007 году.

У Уилана есть ВК-страница, на которой он размещал посты на английском и русском языках, фотографии времен службы в армии. Судя по содержимому страницы, американец – сторонник Дональда Трампа и болельщик московского “Спартака”.

Как передает ТАСС со ссылкой на адвоката Уилана Владимира Жеребенкова, американцу уже предъявлено обвинение. Юрист обжаловал его арест, он просит освободить подзащитного под залог. Уилана 29 декабря арестовал на срок до конца февраля Лефортовский райсуд Москвы.

В четверг в Госдепартаменте сообщили, что Уилана, содержащегося в неофициально подконтрольном ФСБ СИЗО-2 “Лефортово”, посетил американский посол в Москве Джон Хантсман.

Накануне госсекретарь Майк Помпео потребовал немедленно вернуть американца на родину. По словам Помпео, США ожидают объяснений в связи с арестом Уилана.

Как сообщает CBC со ссылкой на канадский МИД, у Уилана есть также канадское гражданство. Он родился в Оттаве в 1970 году, в начале 1970-х переехал в США. Его брат-близнец Дэвид живет в Канаде.

Уилан, бывший морской пехотинец, приехал в Москву 22 декабря на свадьбу к сослуживцу, тоже отставному морпеху, который женился на россиянке. 28 декабря американец провел для молодоженов и их гостей экскурсию по Кремлю. Свадьбу играли в тот же вечер, но на церемонию Уилан не пришел, после чего американцы обратились к российским властям с заявлением о его исчезновении.

О задержании Уилана родственники узнали 31 декабря из СМИ – ФСБ объявила, что он был схвачен 28-го числа “при проведении шпионской акции”. Возбуждено дело по статье 276 УК (шпионаж), американцу грозит от 10 до 20 лет колонии.

Уилан живет в пригороде Детройта, штат Мичиган, и возглавляет службу международной безопасности компании BorgWarner, производящей детали автомобильных двигателей и коробки передач. Он неоднократно бывал в Москве как турист и в командировках от консалтинговой фирмы Kelly Services. Уилан немного владеет русским.

В 2013 году “Ростех” сообщал о продолжении долговременного сотрудничества компании BorgWarnerTurboSystems, дочерней фирмы BorgWarner, с заводом “КАМАЗ”, которым владеет российский концерн. В декабре 2013-го президент BorgWarnerTurboSystems Фредерик Бернард Лиссалд летал в Набережные Челны на переговоры с гендиректором “КАМАЗа” Сергеем Когогиным. “КАМАЗ” и BorgWarnerTurboSystems сотрудничают с 1988 года.

Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 годах. Дважды, в 2004 и 2006 годах, он был командирован в Ирак и в итоге дослужился до старшего сержанта. В 2008 году Уилана уволили из армии, после того как он был осужден по нескольким обвинениям, связанным с хищениями.