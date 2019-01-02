Среда, 2 января 2019

Из Франции в Россию экстрадирован бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в коррупционных преступлениях, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

В четверг Кузнецов в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола возвращен в Россию.

Кузнецову инкриминировано 10 эпизодов преступлений по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или организованной группой; до 10 лет), 3 эпизода по части 4 статьи 160 (растрата, совершенная организованной группой или в особо крупном размере; до 10 лет), 9 эпизодов по части 3 статьи 174.1 УК (легализация имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений; до 5 лет).

Кузнецов и экс-глава совета директоров казахстанского БТА-банка Мухтар Аблязов были задержаны на своих виллах на Лазурном берегу в июле 2013 года. В январе 2014-го Апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял решения об их экстрадиции в Россию, однако позже Кассационный суд Франции эти решения отменил. Тем не менее в октябре 2014-го Апелляционный суд Лиона вновь признал требования российской Генпрокуратуры законными. В 2015 году Кассационный суд подтвердил решение о выдаче Кузнецова и Аблязова, запретив при этом назначать им срок в колонии строгого или особого режима либо привлекать Кузнецова к исправработам.

В июле 2017 года во Франции по запросу Генпрокуратуры России была арестована недвижимость Кузнецова и его бывшей жены Жанны Булах на 120 миллионов евро. Речь идет о квартире с мебелью и предметами искусства, вилле в Сен-Тропе и нескольких отелях в Куршевеле.

21 ноября 2017 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп подписал декрет о выдаче Кузнецова. 28 декабря 2018-го Госсовет Франции отклонил жалобу Кузнецова на декрет о выдаче. Выдачу Аблязова в декабре 2016-го Госсовет запретил.

По версии следствия, Кузнецов вместе с сообщниками причинил ущерб правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и компании “Мособтрастинвест” ущерб на сумму более 14 миллиардов рублей. Предполагается, что в период с 2005 по 2008 год злоумышленники обманным путем выкупили у предприятий ЖКХ долги муниципальных образований в нескольких районах области, а затем выделили на их погашение бюджетные средства.

Помимо Кузнецова в деле фигурируют его бывший заместитель Валерий Носов, бывший гендиректор компании “Московская областная трастовая компания” Владислав Телепнев и экономист компании “НЭС-Финанс” Елена Кузнецова, которая приходится экс-министру сестрой.

Дело о мошенничестве в сфере ЖКХ в Подмосковье было возбуждено в 2008 году. Кузнецов после этого немедленно уволился и вместе с женой, гражданкой США, уехал в Америку. Выяснилось, что у самого экс-министра тоже было американское гражданство. С 2010 года Кузнецов находился в федеральном розыске, а с 2016-го – в международном.