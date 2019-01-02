Среда, 2 января 2019

Из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске извлечено 38 тел погибших, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

38-й жертвой взрыва стала женщина. Ведутся поиски еще троих человек.

К утру четверга разобрано около двух третей завалов на месте обрушения подъезда. Работы продолжаются четвертые сутки. По официальной версии, подъезд обрушился в результате взрыва бытового газа.

Как заявили в пресс-службе правительства Челябинской области, в четверг начнутся выплаты пострадавшим и семьям погибших при взрыве. Семьи погибших получат по миллиону рублей, те, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, – 400 тысяч рублей, получившим легкий вред здоровью выплатят по 200 тысяч рублей.

До сих пор нет официальной информации о происшествии с маршруткой, которая взорвалась в центре Магнитогорска во вторник вечером. По сообщениям уральских СМИ, в ней находились трое предполагаемых террористов, подозреваемых в причастности к взрыву дома, а еще один скрылся. В областном главке МВД первоначально сообщили, что в машине произошел хлопок, причиной которого могла быть неисправность газового оборудования.