Среда, 2 января 2019

В Перми против активиста местного штаба Алексея Навального Александра Шабарчина и еще двух человек возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает “Дождь” со ссылкой на координатора штаба Сергея Ухова.

По словам Шабарчина, дело связано с двумя акциями: 11 ноября в центре Перми к столбу неизвестные привязали чучело с маской Владимира Путина в полосатой тюремной робе с надписями “Военный преступник Пыня В.В.” и “Лжец”, а 30 декабря по городу развесили “поздравительные” плакаты к Новому год у с портретами Путина. “С праздничком… В 2019 году нас ждет пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ”, – гласила надпись на одном из них. Рядом с плакатом, висящим на маленькой искусственной елке, стояла коробка с надписью “НДС 20%”.

Фото: ВК-группа “Подслушано. Пермь”

Фото: 59.ru

Дело квалифицировано по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Его фигурантам грозит до 7 лет колонии.

У Шабарчина прошел обыск. Как сообщил сам активист 59.ru, в следственных действиях участвовали сотрудники полиции и ФСБ, у него изъяли телефон, компьютер и “некоторую одежду”, включая костюм Деда Мороза. “Дело в том, что один из вменяемых мне эпизодов – дело о том, как некий персонаж в костюме Деда Мороза и в маске Путина ставил на улице елочки и клал подарки, на которых было написано “НДС” и “пенсионная реформа”, – пояснил Шабарчин. После обыска Шабарчина доставили на допрос в краевой главк МВД, где, по словам Ухова, спрашивали о “различных акциях и плакатах”. В итоге активиста отпустили под подписку о невыезде.

Как рассказал Шабарчин, обыски прошли и у двух других подозреваемых по делу. Их имена не называются.

12 ноября, на следующий день после акции с чучелом Путина, Шабарчина задержали как уклоняющегося от призыва. Ему вручили повестки в военкомат и к участковому, а 13 ноября освободили из полиции. Активист проходил медобследование в больнице, о чем своевременно известил военкомат.

11 ноября на месте появления чучела Путина задерживали секретаря краевого отделения Либертарианской партии Александра Котова и его 17-летнего знакомого. Котов настаивал, что к акции не причастен, а задержали его, когда он, проходя мимо, решил снять чучело на видео. Котова и его товарища четыре часа продержали в ОП “Ленинский”, после чего освободили без оформления протоколов. 17-летнего молодого человека передали родителям.