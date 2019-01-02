Среда, 2 января 2019

В Эр-Рияде начался суд над 11 обвиняемыми в убийстве саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи, сообщает Bloomberg со ссылкой на Саудовское информационное агентство.

На слушаниях присутствовали все 11 обвиняемых и их адвокаты. Суд удовлетворил ходатайство защитников о предоставлении времени для подготовки ответа на обвинительное заключение.

Ранее саудовский генпрокурор Сауд аль-Муаджиб заявлял о задержании по делу 21 подозреваемого. Имена фигурантов не назывались. Допросы некоторых обвиняемых продолжаются, прокуратура также ожидает предоставления доказательств из Турции.

Reuters до этого сообщало о 18 задержанных. По данным агентства, многие из них – члены отряда из 15 человек, отправленного за Хашукджи в Стамбул.

Для пятерых обвиняемых Сауд аль-Муаджиб потребовал смертной казни.

Хашукджи пропал 2 октября после визита в генконсульство в Саудовской Аравии в Стамбуле, где должен был получить справку о разводе – он собирался жениться на гражданке Турции. Эр-Рияд с самого начала делал противоречивые заявления относительно обстоятельств исчезновения Хашукджи. Согласно последним выводам саудовского следствия, Хашукджи приказал убить в случае отказа вернуться на родину руководитель группы, которая должна была обеспечить его возвращение. Как утверждается, агент решился на убийство, когда понял, что Хашукджи не получится силой вывезти из стамбульского консульства в “безопасное место”. По саудовской версии, журналиста накачали наркотиками и он умер от их передозировки.

Турецкая прокуратура в свою очередь утверждает, что Хашукджи был задушен, как только вошел в саудовское консульство в Стамбуле. Турецкие журналисты обещали обнародовать аудиозапись последних минут жизни журналиста, на которых он просит снять с головы пластиковый пакет.

Хашукджи – один из самых известных саудовских диссидентов. С 2017 года он жил в Вашингтоне и выступал как публицист в американской прессе, жестко критикуя саудовский режим.

Вашингтон ввел санкции в соответствии с “глобальным законом Магнитского” против 17 саудовских чиновников и силовиков, причастных к убийству Хашукджи. ЦРУ считает заказчиком преступления наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана.