Четверг, 3 января 2019

Спасатели извлекли последнее, 39-е тело из-под обломков подъезда жилого дома в Магнитогорске. Как сообщает РИА “Новости”, о завершении поисково-спасательной операции объявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

По словам Чуприяна, опознаны тела шестерых детей, 12 мужчин и 20 женщин. Тело еще одной женщины предстоит опознать.

Между тем утром, когда было найдено 38 тел, велись поиски троих человек.

Спасены 6 человек, в том числе двое детей.

Как заявил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, поврежденный дом планируется разделить на два здания – это возможно, поскольку обрушившийся подъезд находился над аркой.

Обрушение подъезда дома на проспекте Карла Маркса произошло в среду утром. Официальная версия происшествия – взрыв бытового газа. По данным Znak.com, случившееся может быть терактом. Как сообщало издание, трое подозреваемых погибли в четверг при взрыве маршрутки в центре Магнитогорска во вторник вечером в ходе перестрелки с силовиками, четвертого в среду убили на съемной квартире. По этой версии, силовики провели в городе масштабную спецоперацию, после того как бездомный нашел и случайно обезвредил у торгового центра “Континент” взрывное устройство.